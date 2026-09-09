Trenes de la Línea 7 de Metro inician primeras pruebas dinámicas en Brasil
El presidente de Metro de Santiago, Patricio Rey, explicó que esta semana se alcanzó un nuevo hito en el desarrollo de la futura Línea 7, con el inicio de las pruebas dinámicas del primer tren autónomo Metropolis AS-22-UTO. Las pruebas se realizaron en las instalaciones de Alstom en Taubaté, en Brasil. "Este avance constituye un paso fundamental para la futura puesta en servicio de la nueva línea", aseguró Rey.
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