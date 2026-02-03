Turistas deberán pagar para lanzar moneda a la Fontana di Trevi: ¿Cuál es el valor?

Visitar de cerca la fuente más famosa de Roma ya no será gratuito. Tendrá un valor de dos euros (alrededor de $2mil) para los turistas que quieran acercarse.

Con esto, las autoridades romanas buscan mantener orden y control, ya que según estimaciones previas, la fuente recibía alrededor de 30 mil personas al día.

Este nuevo sistema se aplicará todos los días de la semana de 11:30 a 22:00 horas, pero los fines de semana el horario se extenderá desde las 9:00 horas.

Previo y posterior al horario establecido por las autoridades, se podrá acceder sin costo.

Además, residentes de Roma podrán acceder de forma gratuita presentando su carnet de identidad, y personas con discapacidad, sus acompañantes, menores de cinco años y guías turísticos, tampoco pagan.