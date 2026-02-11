SUSCRÍBETE POR $1100
    Captan a turistas fumando en zona protegida de las Torres del Paine

    Un registro difundido en redes sociales muestra a un grupo de cuatro turistas españoles fumando en las Torres del Paine.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Un nuevo video compartido en redes sociales expuso a turistas de nacionalidad española que se encontraban fumando en el parque nacional de las Torres del Paine.

    El registro difundido por @defendamos_patagonia_ muestra a un grupo de cuatro personas fumando mientras son encarados por quién logró captar el momento.

    “En medio de emergencias por incendios forestales no solo en Chile, también en parques nacionales de patagonia en Argentina, sorprender a estos turistas españoles ¿fumando?“, denunciaron en sus redes sociales.

    Además plantearon que “lo más preocupantes es que se le pidió que ‘apaguen el fuego’ y no quisieron. Este tipo de turista debe ser expulsado del país”.

    No es la primera vez que ocurre un hecho como este en el lugar, ya que hace unas semanas un turista israelí fue multado por realizar este acto, teniendo que donar dos millones de pesos al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza y se le prohibió el ingreso a Chile durante tres años.

