Valentina Hites: lo que viene en la alta costura
Conversamos con Valentina Hites, directora creativa, que participa activamente del mundo de la alta costura, que hoy vive grandes cambios producto de un mercado cada día más complejo.
Por
Paula Morales
18 NOVIEMBRE 2025
Money Talks
Valentina Hites
Moda
Mundo de la Moda
Alta Costura
