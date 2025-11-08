Vecinos de Tiltil protestan con barricadas por transformación de Punta Peuco a cárcel común

Tras el anuncio de transformación del penal Punta Peuco que hizo esta semana el Presidente Gabriel Boric, el alcalde de Tiltil, César Mena, anunció movilizaciones a modo de protesta.

Así, durante la noche del viernes, vecinos de la comuna protestaron con barricadas en distintos puntos de la Ruta 5 Norte, cortando el tránsito.

Los bloqueos provocaron alta congestión, en los puntos de La Cumbre, Punta Peuco, Montenegro, Cruce Santa Matilde y Huertos Familiares.