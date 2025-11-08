OFERTA ELECCIONES $990
    Vecinos de Tiltil protestan con barricadas por transformación de Punta Peuco a cárcel común

    Decenas de personas se congregaron durante la noche del viernes en plena Ruta 5 Norte para protestar en contra de la transformación de Punta Peuco a penitenciario común.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Tras el anuncio de transformación del penal Punta Peuco que hizo esta semana el Presidente Gabriel Boric, el alcalde de Tiltil, César Mena, anunció movilizaciones a modo de protesta.

    Así, durante la noche del viernes, vecinos de la comuna protestaron con barricadas en distintos puntos de la Ruta 5 Norte, cortando el tránsito.

    Los bloqueos provocaron alta congestión, en los puntos de La Cumbre, Punta Peuco, Montenegro, Cruce Santa Matilde y Huertos Familiares.

