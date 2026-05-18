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    Llega a Chile la primera línea de notebooks gamer HyperX exclusivo en Falabella

    La empresa líder de retail ofrecerá en exclusiva el nuevo HyperX OMEN 15, marcando el ingreso de la reconocida marca de periféricos al mercado de notebooks gamer en el país.

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    Llega a Chile la primera línea de notebooks gamer HyperX exclusivo en Falabella

    Con el crecimiento sostenido de la industria gamer en Chile y una demanda cada vez mayor por equipos de alto rendimiento, la marca HyperX debutará en el mercado local de notebooks a través de Falabella, que traerá en exclusiva el nuevo HyperX OMEN 15, equipo orientado tanto a usuarios que están iniciando el mundo de los videojuegos, como a jugadores competitivos, y creadores de contenido.

    Llega a Chile la primera línea de notebooks gamer HyperX exclusivo en Falabella

    Con este anuncio, HyperX, reconocida marca internacional especializada en periféricos y accesorios de alto rendimiento para videojuegos, amplía su ecosistema más allá de accesorios como audífonos, teclados, mouse y micrófonos, ingresando por primera vez al segmento de notebooks gamer en el mercado local.

    Llega a Chile la primera línea de notebooks gamer HyperX exclusivo en Falabella

    El nuevo equipo incorpora un procesador Intel Core i7 de última generación, tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5060, pantalla de alta tasa de refresco y un sistema de ventilación diseñado para optimizar el rendimiento durante sesiones intensivas de juego. Además, incluye tecnología de polling rate 8K, orientada a reducir la latencia y mejorar la respuesta del teclado.

    “Dentro de nuestros principales objetivos está potenciar el mundo gamer en Falabella. Por eso es relevante este partnership con HyperX, una marca referente a nivel mundial en la categoría, que además llega por primera vez a Chile con su línea de notebooks de forma exclusiva en Falabella”, señaló

    Magdalena Grell, Gerente de Electrónica y Tecnología de Falabella

    La ejecutiva agregó que “el crecimiento de la cultura gamer y del consumo tecnológico en Chile ha impulsado una mayor demanda por equipos de alto rendimiento, tanto para entretención como para creación de contenido”.

    Llega a Chile la primera línea de notebooks gamer HyperX exclusivo en Falabella

    Por su parte, Nicolás Estrada, Retail Sales Manager at HP inc., afirmó que “la tecnología es tendencia y Falabella es donde el consumidor chileno la vive física y digitalmente. Por eso es el partner estratégico para el lanzamiento del nuevo HyperX OMEN 15”.

    El notebook estará disponible en las principales tiendas de Falabella a lo largo del país y en Falabella.com.

    Llega a Chile la primera línea de notebooks gamer HyperX exclusivo en Falabella
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