Más de 500 estudiantes de 43 colegios se forman como líderes de bienestar digital en sus comunidades escolares

Más de 517 estudiantes de 8° básico a 3° medio, provenientes de 43 colegios entre Valparaíso y Chillán, se reunieron hoy en el Centro de Extensión UC para iniciar la segunda edición de Generación Digital, programa que los forma como líderes del bienestar digital en sus comunidades educativas.

El interés masivo de los jóvenes coincide con un momento en que la violencia digital juvenil escaló como prioridad pública —con un proyecto de ley en el Congreso que busca restringir el acceso de menores a plataformas digitales— y confirma que los adolescentes no solo reconocen el problema, sino que están dispuestos a ser parte de la solución.

“Hoy estamos con líderes y lideresas de 43 colegios, desde Valparaíso hasta Chillán, que decidieron ser parte activa de esta conversación sobre tecnología, bienestar digital y futuro. Este programa nace desde una convicción muy profunda: la tecnología solo tiene sentido cuando mejora la vida de las personas”, señaló Cyntia Soto, Gerenta de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa de Claro Chile y VTR.

La ejecutiva agregó: “En Claro creemos que nuestro rol no es solamente conectar personas desde la infraestructura o la conectividad. También tenemos la responsabilidad de aportar al desarrollo de habilidades digitales, al pensamiento crítico y al uso consciente de la tecnología”.

Cinco ejes formativos y un modelo de multiplicación

Durante 2026, los participantes se formarán en cinco ejes temáticos: ansiedad digital y uso balanceado de la tecnología, pensamiento crítico y alfabetización digital, prevención del ciberbullying, liderazgo positivo y autoestima en entornos digitales.

Más de 500 estudiantes de 43 colegios se forman como líderes de bienestar digital en sus comunidades escolares

El programa opera bajo un modelo de aprendizaje entre pares: dos estudiantes líderes por curso reciben formación y luego actúan como multiplicadores dentro de sus propias comunidades. Esto permite que cada joven capacitado impacte a decenas más en su entorno escolar inmediato.

“Decidimos ir más allá este 2026, ampliando el programa durante todo el año y profundizando los contenidos para generar cambios más profundos en las comunidades escolares”, explicó Daniel Halpern, director de EducomLab y académico de la Pontificia Universidad Católica. “La idea es que los jóvenes aprendan a maximizar los beneficios de la tecnología, pero también a disminuir sus riesgos. Lo más importante es ver cómo los estudiantes se están empoderando para construir espacios de convivencia mucho más sanos dentro de sus colegios”.

De piloto a programa consolidado

La decisión de escalar el programa responde a los resultados de su primera versión, realizada entre agosto y noviembre de 2025: 403 líderes certificados, 23 establecimientos participantes y más de 4.500 estudiantes impactados indirectamente a través del modelo de pares.

“La primera versión fue un piloto y los resultados fueron impresionantes. Las competencias que medimos en liderazgo, habilidades digitales y empatía mejoraron muchísimo, demostrando que los estudiantes se tomaron en serio este desafío”, detalló Halpern.

Una de las protagonistas de la edición 2025 es Melisa Cáceres, alumna de tercero medio del Colegio Alcántara de la Cordillera: “Me ayudó a mejorar la comunicación con mis compañeros y a tomar mejores decisiones para llegar a acuerdos. Aprendimos sobre el uso de inteligencia artificial y redes sociales, pero lo que más me gustó fue que siempre nos hacían participar en actividades grupales”. Su mensaje a la nueva generación: “Que participen y se atrevan a alzar la voz, porque es un programa muy bonito y que enseña muchas cosas”.

Hacia una hackatón con IA en noviembre

El nuevo ciclo formativo contempla cuatro sesiones en Puerto Montt y La Serena entre junio y octubre, y cerrará el 3 de noviembre con una ceremonia de graduación y una hackatón en la que los participantes desarrollarán campañas de prevención de ciberbullying con apoyo de inteligencia artificial.

Generación Digital se enmarca en el Compromiso por el Bienestar Digital Familiar, impulsado por Claro Chile y firmado en octubre de 2025, que reúne a la Subsecretaría de Educación, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ACTI y el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE) de la Universidad Católica. Un marco de colaboración público-privada que evidencia que el bienestar digital de la niñez y adolescencia es una agenda que requiere a todos los actores trabajando en la misma dirección.