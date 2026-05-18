SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Vehículos electrificados aceleran en Chile y alcanzan más del 50% de todo 2025

    Durante abril se comercializaron 6.892 unidades de cero y bajas emisiones, alcanzando los 18.802 patentamientos.

     
    Woman charging electro car by her house

    En 2025, el informe de ventas de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) reportó que durante el año se comercializaron 35.443 vehículos con algún tipo de electrificación. En su reporte más reciente, correspondiente abril, el acumulado de electrificados enchufables y no enchufables suman ya 18.802 patentamientos, equivalente al 53% del total y equivalente a un crecimiento de 109,6% frente al primer cuatrimestre del curso pasado.

    El fenómeno muestra cómo los consumidores están migrando hacia alternativas más eficientes, especialmente en un contexto marcado por las alzas en los precios de los combustibles.

    Durante el cuarto mes del año se comercializaron 6.892 unidades electrificadas, cifra que representa un incremento de 143,4% en comparación con el mismo período del año anterior. Con este resultado, las tecnologías cero y bajas emisiones ya representan el 18,3% del total de vehículos vendidos en el mercado nacional.

    Una fábrica de vehículos eléctricos en China. Foto: Adek Berry/AFP/Getty Images

    Uno de los segmentos que más crece es el de los vehículos electrificados enchufables, categoría que agrupa a los modelos 100% eléctricos y a los híbridos enchufables. En conjunto, ambos alcanzaron 6.223 unidades comercializadas en lo que va del año, con una expansión acumulada de 174,3%.

    Haciendo un zoom a este grupo, los eléctricos puros sumaron 3.298 unidades durante los primeros cuatro meses de 2026, creciendo 96,7%. Solo en abril se inscribieron 1.496 unidades, el mejor resultado mensual registrado hasta ahora para este tipo de tecnología en Chile.

    Por su parte, los híbridos enchufables y eléctricos de rango extendido mostraron uno de los desempeños más dinámicos del mercado. Estas tecnologías totalizaron 2.925 unidades en el acumulado anual, con un crecimiento de 394,1%. En abril, específicamente, se comercializaron 1.315 unidades, impulsadas por el interés de los consumidores en modelos que ofrecen autonomías extendidas superiores incluso a los 1.200 kilómetros combinando carga eléctrica y combustible.

    En paralelo, los vehículos electrificados no enchufables -como híbridos autorrecargables y mild hybrid- continúan posicionándose como la puerta de entrada a la movilidad eficiente. Entre enero y abril alcanzaron 12.579 unidades vendidas, con un crecimiento acumulado de 87,7%.

    Solo durante el último mes se comercializaron 4.081 unidades de este tipo, equivalente a un alza de 97,6%.

    Pese al fuerte avance, la ANAC considera que Chile todavía se encuentra en una etapa temprana de adopción de vehículos eléctricos enchufables. Actualmente, cerca del 10% de las ventas totales corresponde a modelos BEV o PHEV, cifra aún distante del nivel considerado como masificación, que se alcanzaría cuando el mercado supere el 15% de participación anual.

    ¿Cuáles son las marcas electrificadas más vendidas en Chile en 2026?

    • Suzuki: 4.270
    • Toyota: 2.484
    • Peugeot: 1.421
    • Hyundai: 998
    • BYD: 945
    • Changan: 808
    • Tesla: 779
    • Ford: 636
    • MG: 487
    • Volvo: 402
    Más sobre:NoticiasANACVehículos eléctricosVehículos híbridosElectromovilidadSuzukiToyotaBYDTesla

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal rechaza solicitud de sobreseimiento y devolución de especies a Eduardo Lagos en la trama bielorrusa

    Ni frenteamplistas ni comunistas: Mundaca, Campillai, Toledo y Olmos buscan crear nuevo movimiento de izquierda

    “Fue una decisión ideológica”: exministro Maldonado apoya que ex penal Punta Peuco vuelva a ser una cárcel especial

    Aumento de muertes y heridos en Colombia: Cómo el uso de drones ha transformado la violencia

    Una pistola robada en Argentina y una UZI de un armero de Panguipulli: el origen de las armas incautadas en Temucuicui

    Jefa de bancada de senadores de RN pide mejoras en manejo comunicacional de Segegob y Seguridad: “No pueden haber más errores”

    Lo más leído

    1.
    Toyota presenta el nuevo Land Cruiser FJ: más compacto, versátil y listo para cualquier terreno

    Toyota presenta el nuevo Land Cruiser FJ: más compacto, versátil y listo para cualquier terreno

    2.
    Ford redefine su estrategia en Europa con 7 nuevos modelos

    Ford redefine su estrategia en Europa con 7 nuevos modelos

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos

    2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos

    Servicios

    Día del Completo se celebra esta semana: revisa las promociones, ofertas y 2x1

    Día del Completo se celebra esta semana: revisa las promociones, ofertas y 2x1

    Así funcionará el comercio durante este jueves por el feriado del 21 de mayo

    Así funcionará el comercio durante este jueves por el feriado del 21 de mayo

    Comienza la entrega del Subsidio de gas licuado: revisa si corresponde recibir el cupón de $27 mil

    Comienza la entrega del Subsidio de gas licuado: revisa si corresponde recibir el cupón de $27 mil

    Día del Completo se celebra esta semana: revisa las promociones, ofertas y 2x1
    Chile

    Día del Completo se celebra esta semana: revisa las promociones, ofertas y 2x1

    Tribunal rechaza solicitud de sobreseimiento y devolución de especies a Eduardo Lagos en la trama bielorrusa

    Ni frenteamplistas ni comunistas: Mundaca, Campillai, Toledo y Olmos buscan crear nuevo movimiento de izquierda

    CEO de Credicorp: “El nuevo gobierno ofrece mejores perspectivas para la inversión privada”
    Negocios

    CEO de Credicorp: “El nuevo gobierno ofrece mejores perspectivas para la inversión privada”

    CMF tiene nuevo director general jurídico: el abogado Diego Peralta reemplazará a José Antonio Gaspar

    Familia Angelini busca aumentar su participación en la matriz de Copec

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín
    Tendencias

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    Mayormente soleado: el tiempo de hoy para la Región Metropolitana, según el pronóstico

    2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos

    Terremoto en Inglaterra: Guardiola dejará la banca del Manchester City al término de la Premier League
    El Deportivo

    Terremoto en Inglaterra: Guardiola dejará la banca del Manchester City al término de la Premier League

    En vivo: Arsenal recibe a Burnley con la misión de dar un paso gigante al título de la Premier League

    La Universidad de Chile pasa al ataque contra Azul Azul: ficha al reputado abogado Andrés Jana para revisar la concesión

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026
    Tecnología

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Cómo Los Jaivas rescataron música inédita para los 45 años de Alturas de Machu Picchu
    Cultura y entretención

    Cómo Los Jaivas rescataron música inédita para los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    Un abrazo: escucha el regreso de Planeta No

    Jorge González retoma la actividad musical en proyecto junto a Miguel Conejeros: puedes ver el video aquí

    Aumento de muertes y heridos en Colombia: Cómo el uso de drones ha transformado la violencia
    Mundo

    Aumento de muertes y heridos en Colombia: Cómo el uso de drones ha transformado la violencia

    Trump afirma que pospone el “ataque programado contra Irán para mañana” a petición de los líderes de Medio Oriente

    La polémica salida de Argentina de la OMS en medio de brotes internacionales

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio
    Paula

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60