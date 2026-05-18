Vehículos electrificados aceleran en Chile y alcanzan más del 50% de todo 2025

En 2025, el informe de ventas de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) reportó que durante el año se comercializaron 35.443 vehículos con algún tipo de electrificación. En su reporte más reciente, correspondiente abril, el acumulado de electrificados enchufables y no enchufables suman ya 18.802 patentamientos, equivalente al 53% del total y equivalente a un crecimiento de 109,6% frente al primer cuatrimestre del curso pasado.

El fenómeno muestra cómo los consumidores están migrando hacia alternativas más eficientes, especialmente en un contexto marcado por las alzas en los precios de los combustibles.

Durante el cuarto mes del año se comercializaron 6.892 unidades electrificadas, cifra que representa un incremento de 143,4% en comparación con el mismo período del año anterior. Con este resultado, las tecnologías cero y bajas emisiones ya representan el 18,3% del total de vehículos vendidos en el mercado nacional.

Una fábrica de vehículos eléctricos en China. Foto: Adek Berry/AFP/Getty Images

Uno de los segmentos que más crece es el de los vehículos electrificados enchufables, categoría que agrupa a los modelos 100% eléctricos y a los híbridos enchufables. En conjunto, ambos alcanzaron 6.223 unidades comercializadas en lo que va del año, con una expansión acumulada de 174,3%.

Haciendo un zoom a este grupo, los eléctricos puros sumaron 3.298 unidades durante los primeros cuatro meses de 2026, creciendo 96,7%. Solo en abril se inscribieron 1.496 unidades, el mejor resultado mensual registrado hasta ahora para este tipo de tecnología en Chile.

Por su parte, los híbridos enchufables y eléctricos de rango extendido mostraron uno de los desempeños más dinámicos del mercado. Estas tecnologías totalizaron 2.925 unidades en el acumulado anual, con un crecimiento de 394,1%. En abril, específicamente, se comercializaron 1.315 unidades, impulsadas por el interés de los consumidores en modelos que ofrecen autonomías extendidas superiores incluso a los 1.200 kilómetros combinando carga eléctrica y combustible.

En paralelo, los vehículos electrificados no enchufables -como híbridos autorrecargables y mild hybrid- continúan posicionándose como la puerta de entrada a la movilidad eficiente. Entre enero y abril alcanzaron 12.579 unidades vendidas, con un crecimiento acumulado de 87,7%.

Solo durante el último mes se comercializaron 4.081 unidades de este tipo, equivalente a un alza de 97,6%.

Pese al fuerte avance, la ANAC considera que Chile todavía se encuentra en una etapa temprana de adopción de vehículos eléctricos enchufables. Actualmente, cerca del 10% de las ventas totales corresponde a modelos BEV o PHEV, cifra aún distante del nivel considerado como masificación, que se alcanzaría cuando el mercado supere el 15% de participación anual.

¿Cuáles son las marcas electrificadas más vendidas en Chile en 2026?