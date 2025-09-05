5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Hoy comienza la primera edición de la Expo “La Cava Jumbo”, en el Jardín de Salto Equitación del Club Deportivo UC. La primera jornada se extenderá entre las 17:00 y las 23:00 horas, mientras que mañana las puertas abrirán al mediodía y cerrarán a las once de la noche. El calor humano de quienes se reúnen en torno al vino, la cerveza, los destilados premium y las carnes exclusivas marcará la pauta de estas dos noches que buscan instalarse como un referente en la agenda cultural y gastronómica local.

El recorrido busca sorprender a sus asistentes con degustaciones de las carnes americanas Farmers, exclusivas de Jumbo, junto a una oferta de etiquetas de viñas nacionales e internacionales. También habrá presencia de productos como Fernet, Casillero del Diablo, Corona, Jack Daniel’s y Stella Artois, junto a espacios de activaciones de belleza y cuidado personal como L’Oréal.

“ Queríamos lograr un evento distinto, que convocara a los mejores clientes de Cencosud y especialmente de Jumbo ”, explica Cristián Siegmund, gerente general de Supermercados Cencosud Chile. “ La mejor manera era juntar lo mejor de Jumbo con lo mejor de nuestros proveedores ”, agrega. La propuesta de La Cava, plantea el ejecutivo, responde a una búsqueda constante de diferenciación de la cadena. “Jumbo es experiencia, es emoción y es lo mejor del mundo en un solo lugar... Y eso quisimos lograr con esta Expo La Cava, en un espacio capaz de reunir a más de seis mil personas”, añade.

En las instalaciones de la Expo “La Cava Jumbo” destaca un supermercado montado en el interior —donde los vinos están con un 40% de descuento—, un rincón gastronómico que combina preparaciones caseras con opciones gourmet y un stand de carnes americanas Farmers en el que los asistentes pueden probar distintos cortes de la marca exclusiva de Jumbo. Todo esto se complementa con un ambiente de relajo, acompañado por música en vivo y activaciones de más de veinte marcas premium, cuarenta viñas con degustaciones y veinte marcas de licores.

“Siempre tratamos de buscar diferenciaciones en innovación, tecnología y el mejor servicio al cliente. Tenemos nuestras fábricas de cecinas y pastas, y desarrollamos productos propios como nuestro brisket. Hoy también queremos avanzar en la propuesta de platos preparados y seguir creciendo con nuestros Rincones Jumbo. Próximamente abriremos uno en Costanera Center que será un restaurante con más de 400 posiciones en 1.200 metros cuadrados. Creemos que es la tendencia, que el consumidor cada vez buscará más platos preparados y soluciones rápidas”, detalla Siegmund.

Las entradas están disponibles en PuntoTicket y el recinto cuenta con estacionamientos para público general, además de un espacio exclusivo para clientes Jumbo Prime.