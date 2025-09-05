SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Branded

5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Este fin de semana el Club Deportivo UC será testigo del encuentro que reunirá degustaciones, música en vivo, diversos espacios gastronómicos y descuentos exclusivos para los amantes de los licores, destilados y la buena comida.

 

Hoy comienza la primera edición de la Expo “La Cava Jumbo”, en el Jardín de Salto Equitación del Club Deportivo UC. La primera jornada se extenderá entre las 17:00 y las 23:00 horas, mientras que mañana las puertas abrirán al mediodía y cerrarán a las once de la noche. El calor humano de quienes se reúnen en torno al vino, la cerveza, los destilados premium y las carnes exclusivas marcará la pauta de estas dos noches que buscan instalarse como un referente en la agenda cultural y gastronómica local.

El recorrido busca sorprender a sus asistentes con degustaciones de las carnes americanas Farmers, exclusivas de Jumbo, junto a una oferta de etiquetas de viñas nacionales e internacionales. También habrá presencia de productos como Fernet, Casillero del Diablo, Corona, Jack Daniel’s y Stella Artois, junto a espacios de activaciones de belleza y cuidado personal como L’Oréal.

Queríamos lograr un evento distinto, que convocara a los mejores clientes de Cencosud y especialmente de Jumbo”, explica Cristián Siegmund, gerente general de Supermercados Cencosud Chile. “La mejor manera era juntar lo mejor de Jumbo con lo mejor de nuestros proveedores”, agrega. La propuesta de La Cava, plantea el ejecutivo, responde a una búsqueda constante de diferenciación de la cadena. “Jumbo es experiencia, es emoción y es lo mejor del mundo en un solo lugar... Y eso quisimos lograr con esta Expo La Cava, en un espacio capaz de reunir a más de seis mil personas”, añade.

En las instalaciones de la Expo “La Cava Jumbo” destaca un supermercado montado en el interior —donde los vinos están con un 40% de descuento—, un rincón gastronómico que combina preparaciones caseras con opciones gourmet y un stand de carnes americanas Farmers en el que los asistentes pueden probar distintos cortes de la marca exclusiva de Jumbo. Todo esto se complementa con un ambiente de relajo, acompañado por música en vivo y activaciones de más de veinte marcas premium, cuarenta viñas con degustaciones y veinte marcas de licores.

“Siempre tratamos de buscar diferenciaciones en innovación, tecnología y el mejor servicio al cliente. Tenemos nuestras fábricas de cecinas y pastas, y desarrollamos productos propios como nuestro brisket. Hoy también queremos avanzar en la propuesta de platos preparados y seguir creciendo con nuestros Rincones Jumbo. Próximamente abriremos uno en Costanera Center que será un restaurante con más de 400 posiciones en 1.200 metros cuadrados. Creemos que es la tendencia, que el consumidor cada vez buscará más platos preparados y soluciones rápidas”, detalla Siegmund.

Las entradas están disponibles en PuntoTicket y el recinto cuenta con estacionamientos para público general, además de un espacio exclusivo para clientes Jumbo Prime.

Más sobre:Presentado por Cenco Malls

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Caso “red de bots”: gobierno no contempla por ahora interponer una acción judicial

Gobierno refuerza dichos de Boric para cumplir acuerdo por multa en voto y apunta a desafío de cuadrar al oficialismo

Senador Flores: “Una taser vale $9 millones, eso es una locura, pero alternativas como la coreana cuesta menos de $300 mil”

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico

Sondeo Descifra: 33% cree que Jara daría más garantía para la paz social seguida por Kast (23%) y Matthei (19%)

El último lamento de Elizalde ante el oficialismo por la división en dos listas parlamentarias

Lo más leído

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

3.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

4.
Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

5.
Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Caso “red de bots”: gobierno no contempla por ahora interponer una acción judicial
Chile

Caso “red de bots”: gobierno no contempla por ahora interponer una acción judicial

Gobierno refuerza dichos de Boric para cumplir acuerdo por multa en voto y apunta a desafío de cuadrar al oficialismo

Senador Flores: “Una taser vale $9 millones, eso es una locura, pero alternativas como la coreana cuesta menos de $300 mil”

Consejo del Coordinador Eléctrico se defiende de cargos de la SEC por el gran apagón: dice que operaba bajo límites seguros
Negocios

Consejo del Coordinador Eléctrico se defiende de cargos de la SEC por el gran apagón: dice que operaba bajo límites seguros

Directorios serenos: la ley como oportunidad de gobernar mejor

Autofin casi duplicó sus ganancias y ahora busca un aumento de capital por $30 mil millones

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral
Tendencias

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Cómo Trump planea reinterpretar un tratado de misiles para vender drones de ataque pesado a otros países

Por qué algunas personas en las redes sociales creen que Donald Trump está gravemente enfermo

WhatsApp de Milad a Clark, el factor Cordero y una apelación: los flancos abiertos de la U entre Conmebol y Supercopa
El Deportivo

WhatsApp de Milad a Clark, el factor Cordero y una apelación: los flancos abiertos de la U entre Conmebol y Supercopa

Independiente se lanza contra la Conmebol y acusa a la U de ser “un modelo orientado a la especulación empresarial”

Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Chile en la lucha por el Mundial de Rugby

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”
Cultura y entretención

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico
Mundo

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico

La ONU pide a Estados Unidos la retirada de las “inaceptables” sanciones a ONG palestinas por colaborar con el TPI

Los ministros de Defensa de Corea del Sur y Japón se reunirán en Seúl por primera vez en una década

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral