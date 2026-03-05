Bárbara Hernández, nadadora extrema: “A los 30 años decidí que si no me arriesgaba nunca iba a llegar el mejor momento”

¿Cuáles son las habilidades que permiten a los líderes inspirar y guiar a quienes están a su alrededor? Probablemente, hay tres que se repiten en todos ellos: constancia, pasión y resiliencia.

Con el fin de indagar en estos y otros atributos, y también en el valor que entrega la educación a la hora de enfrentar nuevos desafíos y resolver situaciones difíciles, INACAP presenta “Conversaciones que inspiran”, un ciclo de entrevistas en el que referentes de distintas áreas comparten sus experiencias personales en torno al liderazgo, el desarrollo del país y los desafíos y oportunidades que enfrentan las nuevas generaciones.

En este capítulo, Manuel Olivares, presidente del Consejo Directivo de INACAP y conductor del espacio, conversa con Bárbara Hernández, nadadora de aguas gélidas conocida como la “Sirena de hielo”, titular de cuatro récords Guinness y a punto de ingresar oficialmente en el Marathon Swimming Hall of Fame.

Una deportista con un camino poco habitual para los exponentes de alto rendimiento, ya que fue recién a los 30 años cuando decidió dedicarse por completo a la natación, luego de un pasado difícil en que no encajaba en el molde de los nadadores tradicionales.

“Nunca fui la nadadora más rápida ni más talentosa en piscina, lo que implicó arriesgarme a construir un camino muy distinto, que significó dedicarme a nadar en las condiciones más complejas, más adversas en nuestro mar, pero también en glaciares, en lagunas, en altura”, cuenta Bárbara Hernández, quien es psicóloga de la Universidad de Chile de profesión. “A los los 30 años decidí que si no me arriesgaba por mi sueño, que era dedicarme a nadar, tal vez nunca iba a llegar el mejor momento”.

Para Hernández, el nado es hoy su carrera, su trabajo, y como tal, debe manejar elementos como la presión y la desmotivación. Por eso, sus técnicas para superar esos momentos más difíciles pueden convertirse también en poderosos consejos para la vida laboral: “Sólo desafiándonos es que realmente nos damos cuenta de lo que somos capaces de lograr y de hacer”, asegura.

Te invitamos a ver esta muy interesante entrevista en este video.