SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Branded

    Bárbara Hernández, nadadora extrema: “A los 30 años decidí que si no me arriesgaba nunca iba a llegar el mejor momento”

    Con motivo de la celebración de sus 60 años de historia, INACAP presenta "Conversaciones que inspiran", un ciclo de entrevistas con referentes de distintas áreas del país, quienes comparten sus experiencias en torno al liderazgo y la educación como motor de cambio. En este capítulo la invitada es la nadadora Bárbara Hernández, la "Sirena de hielo", titular de cuatro récords Guinness y a punto de ingresar oficialmente en el Marathon Swimming Hall of Fame.

    Por 
    La Tercera

    ¿Cuáles son las habilidades que permiten a los líderes inspirar y guiar a quienes están a su alrededor? Probablemente, hay tres que se repiten en todos ellos: constancia, pasión y resiliencia.

    Con el fin de indagar en estos y otros atributos, y también en el valor que entrega la educación a la hora de enfrentar nuevos desafíos y resolver situaciones difíciles, INACAP presenta “Conversaciones que inspiran”, un ciclo de entrevistas en el que referentes de distintas áreas comparten sus experiencias personales en torno al liderazgo, el desarrollo del país y los desafíos y oportunidades que enfrentan las nuevas generaciones.

    En este capítulo, Manuel Olivares, presidente del Consejo Directivo de INACAP y conductor del espacio, conversa con Bárbara Hernández, nadadora de aguas gélidas conocida como la “Sirena de hielo”, titular de cuatro récords Guinness y a punto de ingresar oficialmente en el Marathon Swimming Hall of Fame.

    Una deportista con un camino poco habitual para los exponentes de alto rendimiento, ya que fue recién a los 30 años cuando decidió dedicarse por completo a la natación, luego de un pasado difícil en que no encajaba en el molde de los nadadores tradicionales.

    “Nunca fui la nadadora más rápida ni más talentosa en piscina, lo que implicó arriesgarme a construir un camino muy distinto, que significó dedicarme a nadar en las condiciones más complejas, más adversas en nuestro mar, pero también en glaciares, en lagunas, en altura”, cuenta Bárbara Hernández, quien es psicóloga de la Universidad de Chile de profesión. “A los los 30 años decidí que si no me arriesgaba por mi sueño, que era dedicarme a nadar, tal vez nunca iba a llegar el mejor momento”.

    Para Hernández, el nado es hoy su carrera, su trabajo, y como tal, debe manejar elementos como la presión y la desmotivación. Por eso, sus técnicas para superar esos momentos más difíciles pueden convertirse también en poderosos consejos para la vida laboral: “Sólo desafiándonos es que realmente nos damos cuenta de lo que somos capaces de lograr y de hacer”, asegura.

    Te invitamos a ver esta muy interesante entrevista en este video.

    Más sobre:Conversaciones que inspiranPresentado por INACAPbranded_pulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Matthei celebra inauguración del proyecto Nueva Alameda Providencia y llama a la futura oposición a “seguir cuidando” la ciudad

    “La clave es que el mensaje no sea evidente”: Hoppers, la alabada apuesta de Pixar según dos de sus voces

    José Manuel Silva y la permisología: “Va a ser la prueba de fuego de los ministerios”

    El dólar retoma su tendencia al alza y se dispara por sobre los $900

    Britney Spears es detenida por conducir bajo los efectos del alcohol en California

    OS-9 detiene a exalumnos del INBA captados lanzando molotov a carabineros frente al colegio cuando cursaban cuarto medio

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo
    Chile

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    OS-9 detiene a exalumnos del INBA captados lanzando molotov a carabineros frente al colegio cuando cursaban cuarto medio

    Guerra contra Irán entre las razones de la suspensión del viaje de Marco Rubio a Chile

    José Manuel Silva y la permisología: “Va a ser la prueba de fuego de los ministerios”
    Negocios

    José Manuel Silva y la permisología: “Va a ser la prueba de fuego de los ministerios”

    El dólar retoma su tendencia al alza y se dispara por sobre los $900

    8M: la “brecha de mando”, el otro fenómeno que marca la disparidad de género en las organizaciones

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo
    Tendencias

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    El fútbol se refugia en Kast: la estratégica reacción de la ANFP y los clubes a la aprobación a la reforma a la ley de SADP
    El Deportivo

    El fútbol se refugia en Kast: la estratégica reacción de la ANFP y los clubes a la aprobación a la reforma a la ley de SADP

    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U

    Con un excapitán de la U a la cabeza: el efusivo festejo de Palestino que incluyó una cruel burla a los azules

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    “La clave es que el mensaje no sea evidente”: Hoppers, la alabada apuesta de Pixar según dos de sus voces
    Cultura y entretención

    “La clave es que el mensaje no sea evidente”: Hoppers, la alabada apuesta de Pixar según dos de sus voces

    Britney Spears es detenida por conducir bajo los efectos del alcohol en California

    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Israel

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de atacar “de forma deliberada” a civiles para “causar el máximo sufrimiento”

    Estrecho de Ormuz: La relevancia para el mercado global del paso ocupado por Irán

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana