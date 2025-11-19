Cenco Malls es reconocido con cuatro Premios Eikon 2025 por su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la educación

Estamos orgullosos de anunciar que Cenco Malls, del Grupo Cencosud, fue distinguido con cuatro estatuillas en los Premios Eikon Chile 2025, que reconocen la excelencia en comunicación institucional. La compañía obtuvimos dos galardones Oro y dos Azul, destacando iniciativas que integran sostenibilidad, bienestar y experiencias únicas para nuestras comunidades.

Oro en Sustentabilidad en Educación:

Por el proyecto de Sky Costanera “Aula a Cielo Abierto: educar en las alturas”, una propuesta innovadora que promueve el aprendizaje a 300 metros de altura en la torre más alta de Sudamérica, conectando a niñas, niños y jóvenes con métodos pedagógicos no convencionales.

Oro en Sustentabilidad Social:

Por “Detección temprana de Incendios Forestales mediante IA” un proyecto de Sky Costanera. Desde su mirador, implementaron un sistema de detección temprana de incendios forestales basado en inteligencia artificial, aportando a la prevención y respuesta frente a una amenaza que el cambio climático ha intensificado en todo el país.

Azul en Sustentabilidad Social:

Por “FestiBike: la fiesta de la movilidad sostenible”, el primer festival con temática de bicicleta que impulsó el bienestar combinando deporte, cultura y sostenibilidad en un espacio público.

Azul en Comunicación de Identidad Corporativa:

Por “Cenco Malls: una marca con experiencias que quedan”, reflejando nuestra esencia y vínculo emocional con las personas y comunidades, a través de la creación de experiencias diferenciadoras.

“Estos reconocimientos reflejan el trabajo colaborativo y el propósito que guía nuestras acciones: generar espacios y experiencias para un mundo mejor, reafirmando nuestro compromiso con la sostenibilidad, el bienestar y la innovación. Destacamos campañas e iniciativas que conectan genuinamente con las comunidades donde estamos presentes, porque cada campaña premiada representa la convicción de nuestros equipos por transformar nuestros centros comerciales en espacios vivos, conscientes e inclusivos.”, señaló Macarena Bassaletti, gerenta regional de marketing, experiencia y sostenibilidad de Cenco Malls.

Seguimos trabajando para integrar el bienestar y la sostenibilidad como ejes transversales de nuestra gestión, construyendo espacios que inspiran y promueven un mundo mejor.