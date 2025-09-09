SUSCRÍBETE
Cenco Malls: Mercado Emprende celebra 10 años impulsando el emprendimiento

Con presencia en los centros comerciales de Chile, Perú y Colombia, la feria social de emprendimiento celebra una década de trabajo conjunto, descentralizando oportunidades y consolidándose como una de las vitrinas comerciales más importantes.

 

Este año, Mercado Emprende cumple una década como uno de los espacios de exposición más relevantes para los emprendedores en Chile. Esta nueva versión impulsada por Cenco Malls, habilita espacios que potencian el talento local, cultural y las tradiciones, de este modo, fomenta la economía de las comunidades y fortalece el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y la vinculación comunitaria.

Desde 2015, más de 7.000 emprendedores han participado en las distintas versiones de la feria, accediendo a una vitrina diferenciadora con amplia exposición y alcance. Gracias a alianzas público–privadas con Centros de Negocios Sercotec, municipalidades y asociaciones locales, Mercado Emprende se ha posicionado como un motor de desarrollo comercial y social en las comunidades donde está presente.

En 2025, la edición “Sabores y Tradiciones” se desarrolla de forma transversal en los tres países donde está presente la iniciativa. En Chile, Mercado Emprende amplía su alcance territorial y estará presente no solo en Santiago, sino también en regiones, con activaciones en Cenco Malls: Angamos, Belloto, Rancagua, Temuco y Osorno. Esta expansión refuerza el compromiso con la promoción activa y descentralizada del emprendimiento local.

Una década de impacto y alianzas

Durante este año, Mercado Emprende contará con alianzas clave como la Corporación Cultural Lo Barnechea, la Asociación Chilena por el Comercio Justo, la Municipalidad de Las Condes, el Área de Emprendimiento de Providencia HUB, y los Centros de Negocios Sercotec en Marga Marga, Rancagua, entre otros. Estas colaboraciones permitirán integrar talleres, actividades de entretención y experiencias que complementen la feria, enriqueciendo la participación de los asistentes y emprendedores.

“Mercado Emprende cumple 10 años consolidándose como una vitrina única que impulsa el talento local, la cultura y la economía de las comunidades. Para Cenco Malls es un orgullo aportar a la sostenibilidad a través de un espacio gratuito que conecta a los emprendedores con miles de personas en Chile, Perú y Colombia, creando espacios y experiencias para un mundo mejor”, comenta Macarena Bassaletti, Gerente Regional Marketing, Experiencia y Sostenibilidad de Cenco Malls.

Con esta nueva edición, Mercado Emprende reafirma su objetivo de seguir potenciando el emprendimiento como parte esencial del propósito de Cenco Malls, generando espacios y experiencias a través de valor compartido e integración con las comunidades a lo largo del país.

