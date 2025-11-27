BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Branded

    Ceremonia del Premio Emprende marcó la participación de BancoEstado en el EtM Day 2025

    El galardón más antiguo del ecosistema emprendedor chileno celebró su 21ª versión destacando el talento innovador en proyectos de economía circular, impacto verde y startup-STEM.

     
    Pablo Bigorra

    En el marco del evento Emprende Tu Mente (EtM) -el encuentro más relevante de innovación, emprendimiento y redes de Latinoamérica- BancoEstado realizó la ceremonia de premiación de la 21ª versión del Premio Emprende, el reconocimiento más antiguo del país dedicado a destacar a las MiPymes que están transformando sus comunidades y aportando al desarrollo sostenible de Chile.

    La decisión de realizar la ceremonia en EtM responde a la definición estratégica de impulsar y conectar a las MiPymes de Chile, eje estratégico de BancoEstado y corazón de su rol como banca pública moderna, innovadora y sostenible, que acompaña a más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas; que entrega más de 250 mil créditos MiPymes al año y sostiene una red única que combina presencia territorial en el 100% de las comunas del país con un ecosistema digital en permanente expansión.

    Pablo Bigorra

    A través de iniciativas como Impacto Verde, Impacto+, Start, CajaVecina, Vamosmipyme.cl y Rutpay, BancoEstado impulsa un entorno donde las MiPymes pueden innovar, crecer, conectarse y enfrentar los desafíos del futuro.

    La plataforma EtM permite amplificar el impacto de los emprendedores reconocidos, conectándolos con referentes del ecosistema, redes de apoyo, oportunidades de financiamiento e innovación abierta.

    El presidente de BancoEstado, Daniel Hojman, comentó que:

    “El Premio Emprende reconoce algo muy profundo: el esfuerzo, ese impulso que lleva a las personas a levantarse una y otra vez para transformar sus ideas en impacto real. Nos enorgullece visibilizar estas historias en un espacio como EtMDay y acompañar proyectos que no solo cambian vidas, sino que también empujan al país hacia un desarrollo más sostenible”.

    Pablo Bigorra

    Un premio que reconoce el talento emprendedor en todo Chile

    A lo largo de su historia, el galardón ha recibido más de un millón de postulaciones y ha distinguido a 781 emprendedores, representando la diversidad y el empuje del ecosistema emprendedor nacional.

    En esta edición, BancoEstado repartirá más de $100 millones en premios, entre los que destacan seis emprendimientos nacionales y 46 regionales, reconociendo modelos de negocio innovadores, sostenibles, competitivos y con impacto social y medioambiental.

    De hecho, este año se incorporó la categoría Impacto Verde, destinado a reconocer a empresas y emprendimientos que contribuyen al medioambiente, con proyectos sustentables que aporten a reducción de emisiones, eficiencia energética y que tengan viabilidad financiera en el largo plazo.

    Los ganadores nacionales 2025 fueron:

    Pablo Bigorra

    1.Categoría Microempresa. Makarena Llancao Barraza

    AGRÍCOLA MAPU KUFULL SPA – Valdivia (Región de Los Ríos)

    Producción de hongos ostra orgánicos a partir de bagazo de cebada y paja de trigo. Su modelo de economía circular genera alimentos de alto valor y reduce residuos agrícolas.

    2.Categoría Microempresa. Óscar Pantoja

    OSORNO RECICLA CIRCULAR – Osorno (Región de Los Lagos)

    Servicio de transporte de residuos a plantas recicladoras, educación ambiental y cambio de hábitos. Certificado como reciclador de base avanzado.

    3.Categoría Pyme. Daniela Fuentes

    AGROINSUMOS MORAN SPA – Parral (Región del Maule)

    Empresa dedicada a la innovación agrícola, asesoría técnica y soluciones sostenibles a través de fertilizantes de alto estándar.

    4.Categoría Pyme. Nicolás Ferrada Toro

    ENTRE HUALLES – Pitrufquén (Región de La Araucanía)

    Desarrollo de sistemas de riego solar y captación de aguas lluvias para comunidades rurales, fortaleciendo la resiliencia climática frente a la escasez hídrica.

    5.Categoría Impacto Verde. Karla Delgado

    INNOVACIÓN KARLA ANDREA DELGADO TEIGUEL EIRL – Puerto Montt (Región de Los Lagos)

    Con su emprendimiento Scaletek, transforma residuos de la industria del salmón en envases biodegradables, contribuyendo a la reducción de plásticos y al desarrollo de una economía circular chilena.

    6.Categoría Startup–STEM. Denisse Bravo

    PEWMAN INNOVATION SPA – Colina (Región Metropolitana)

    Empresa biotecnológica que desarrolla bioestimulantes agrícolas basados en bacterias extremófilas y bionanotecnología.

    Reconocimiento a la diversidad emprendedora del país

    Además de los seis ganadores nacionales, BancoEstado premió a 46 emprendedores y emprendedoras de todas las regiones, quienes recibieron $1.500.000 cada uno. Con ello, el premio continúa siendo la plataforma más amplia del país para visibilizar y apoyar el trabajo de las MiPymes en cada territorio.

    Pablo Bigorra
    Más sobre:branded pulsoBanco Estado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Condenan a más de 11 años de prisión el expresidente de Perú Pedro Castillo por conspiración para rebelión

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Montes verifica avances de reconstrucción en Valparaíso y da inicio a obras de edificio industrializado en Quilpué

    Turquía y Líbano: las claves del primer viaje internacional del Papa León XIV

    “Constituye una regresión grave”: Defensoría de la Niñez rechaza exclusión del financiamiento del PAIG en Presupuesto 2026

    Gobierno de Canadá habría aprobado acuerdo entre Anglo y Teck y plan de fusión avanza

    Lo más leído

    1.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    2.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    3.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    4.
    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    5.
    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Montes verifica avances de reconstrucción en Valparaíso y da inicio a obras de edificio industrializado en Quilpué
    Chile

    Montes verifica avances de reconstrucción en Valparaíso y da inicio a obras de edificio industrializado en Quilpué

    “Constituye una regresión grave”: Defensoría de la Niñez rechaza exclusión del financiamiento del PAIG en Presupuesto 2026

    La gripe aviar vuelve a encender las alertas: Minsal refuerza vigilancia tras primera muerte humana en Estados Unidos

    Gobierno de Canadá habría aprobado acuerdo entre Anglo y Teck y plan de fusión avanza
    Negocios

    Gobierno de Canadá habría aprobado acuerdo entre Anglo y Teck y plan de fusión avanza

    Ganancias de Quiñenco al tercer trimestre suben impulsadas por venta de acciones de Nexans

    Venezuela cumple su amenaza y prohíbe la operación de Latam y el resto de las aerolíneas que suspendieron sus vuelos

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”
    Tendencias

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Con los éxitos de AC/DC: así fue la elogiada presentación del Orfeón Nacional de Carabineros frente a La Moneda

    Tormentas eléctricas, lluvia y granizo: qué regiones serán afectadas por el ciclón subtropical

    Una millonaria deuda: la amenaza de la Agencia Mundial Antidopaje al Estado de Chile
    El Deportivo

    Una millonaria deuda: la amenaza de la Agencia Mundial Antidopaje al Estado de Chile

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Utrecht por una nueva fecha de la fase de liga de la Europa League

    Daniel Garnero se refiere a la operación que afrontará una figura de la UC: “Esperemos que le hayan encontrado solución”

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel
    Finde

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar
    Cultura y entretención

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things

    Cuarteto Austral se presenta en Sala Master junto a 10 figuras de la música chilena

    Condenan a más de 11 años de prisión el expresidente de Perú Pedro Castillo por conspiración para rebelión
    Mundo

    Condenan a más de 11 años de prisión el expresidente de Perú Pedro Castillo por conspiración para rebelión

    Turquía y Líbano: las claves del primer viaje internacional del Papa León XIV

    Macron anuncia un servicio militar voluntario ante “crecientes amenazas”

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile
    Paula

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no