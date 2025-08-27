SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Branded

Fibra óptica para las empresas de Chile: más conectividad, más confianza

La Internet Fibra de Entel Empresas ha logrado posicionarse como una solución confiable y eficiente para las empresas a lo largo de Chile.

 
Shutterstock

Hoy, más que nunca, la conectividad es parte fundamental del crecimiento de los negocios. Desde una pequeña tienda en regiones hasta una empresa con múltiples sucursales, todas requieren una conexión rápida, estable y de calidad para atender a sus clientes, potenciar sus ventas, operar sus sistemas digitales y mantener sus procesos activos. En ese escenario, la Internet Fibra de Entel Empresas ha logrado posicionarse como una solución confiable y eficiente para las empresas a lo largo de Chile.

Gracias a un fuerte despliegue a nivel nacional, Entel Empresas ha ampliado su cobertura de fibra óptica, especialmente en regiones, permitiendo que más compañías puedan acceder a una conexión de alto nivel, con precios competitivos y con estándares que antes solo se evidenciaban en grandes centros urbanos. Hoy, negocios desde Arica hasta Puerto Montt cuentan con la posibilidad de contratar una red de confianza, diseñada para apoyar su crecimiento digital y atender sus necesidades de conectividad, sin interrupciones ni complicaciones.

Una fibra que da confianza

Lo que distingue a esta solución es su estabilidad y calidad. La Fibra de Entel Empresas está pensada para negocios que necesitan una conexión confiable, capaz de sostener sus operaciones diarias sin interrupciones. Ya sea para gestionar sistemas de venta, mantener presencia digital o trabajar en la nube. Hoy en día, contar con una red que funcione en todo momento se ha convertido en un requisito esencial.

Esta confianza se refleja en lo que los propios clientes comentan: valoran la atención cercana, la rapidez en la entrega del servicio y la experiencia que ofrece desde el primer día. Muchos destacan y recomiendan la Fibra de Entel Empresas por atributos como la instalación gratuita, la navegación de alta velocidad, tecnología WiFi 6 y una conexión de alta respuesta. Una combinación clave para quienes buscan soluciones eficientes y sin demoras.

De izquierda a derecha: Camila Vergara, Consultor Mercado Masivo; Mónica Marín, Product Owner Mercado Masivo; Isidora Muñoz, Analista Mercado Masivo.

Cerca de los clientes, donde están sus necesidades

Para Entel Empresas, llegar a regiones no solo significa tener cobertura técnica, sino también estar presentes donde los negocios lo necesitan. Por eso, se ha reforzado la presencia en terreno con equipos comerciales y técnicos que permiten una respuesta más ágil, cercana y personalizada. Esta estrategia ha sido clave para construir relaciones de confianza con los clientes, especialmente con quienes valoran el contacto directo y el soporte continuo.

La expansión de la fibra también responde a un cambio en los hábitos de consumo y operación de las empresas. Hoy, muchos negocios venden por canales digitales, gestionan sus inventarios en línea, atienden clientes vía WhatsApp o redes sociales, y operan servicios digitales que requieren una conexión estable las 24 horas del día. En este contexto, una buena conexión no es un lujo, sino una necesidad crítica para competir en el mercado.

Una red que impulsa a las empresas del país

Internet Fibra no solo conecta empresas: las potencia. Al entregar una red que responde a sus exigencias y permite operar con fluidez, se transforma en un aliado para quienes quieren crecer. Esto es especialmente relevante en un país tan diverso y extenso como Chile, donde muchas veces las brechas tecnológicas han limitado las oportunidades para negocios locales.

Con este despliegue nacional y su foco regional, Entel Empresas reafirma su compromiso con la digitalización de las pymes y empresas del país. Porque cuando hablamos de conexión, no solo nos referimos a cables o velocidad: hablamos de la confianza que se necesita para avanzar.

Más sobre:Presentado por Entel

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Fondos de pensiones más riesgosos se encaminan a tener su mayor alza en 11 años en lo que va de 2025

Ahora se suma la RM: licencia de conducir digital se implementará desde septiembre en todo el país

La nueva inversión de Mercado Libre en Chile: construirá un centro de almacenamiento de US$135 millones

Detienen a tres sujetos tras persecución por varias comunas de la Región Metropolitana

UDI emplaza a Presidente Boric a seguir el camino de EE.UU. y calificar a El Cártel de los Soles como organización terrorista

Multa a LarrainVial: el historial reciente de votos divididos en las sanciones de la CMF

Lo más leído

1.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

2.
Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

3.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

4.
Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

5.
“Si me piteo a Piñera…”: renuncia seremi de Energía de Aysén recién nombrada tras revelación de polémicas publicaciones contra fallecido expresidente

“Si me piteo a Piñera…”: renuncia seremi de Energía de Aysén recién nombrada tras revelación de polémicas publicaciones contra fallecido expresidente

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Revelan a los artistas invitados y precios de las entradas para la Fiesta de La Pampilla

Revelan a los artistas invitados y precios de las entradas para la Fiesta de La Pampilla

Comienza la venta de entradas para la segunda fecha de Ricky Martin en el Claro Arena

Comienza la venta de entradas para la segunda fecha de Ricky Martin en el Claro Arena

Rating del martes 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cómo participar por viajes gratis en el transporte público de la RM hasta fin de año
Chile

Cómo participar por viajes gratis en el transporte público de la RM hasta fin de año

Ahora se suma la RM: licencia de conducir digital se implementará desde septiembre en todo el país

Detienen a tres sujetos tras persecución por varias comunas de la Región Metropolitana

Fondos de pensiones más riesgosos se encaminan a tener su mayor alza en 11 años en lo que va de 2025
Negocios

Fondos de pensiones más riesgosos se encaminan a tener su mayor alza en 11 años en lo que va de 2025

La nueva inversión de Mercado Libre en Chile: construirá un centro de almacenamiento de US$135 millones

Multa a LarrainVial: el historial reciente de votos divididos en las sanciones de la CMF

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China
Tendencias

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China

Compara los precios de las plataformas de streaming de Chile en un solo lugar: Netflix, Disney+, HBO y más

Se registró la temperatura más alta de todo el invierno en Santiago: a cuántos grados llegó el termómetro

El camerunés Samuel Eto’o es acusado de corrupción, arreglo de partidos y conflicto de interés
El Deportivo

El camerunés Samuel Eto’o es acusado de corrupción, arreglo de partidos y conflicto de interés

Presidente de Independiente vuelve a la carga contra la U: “Fue un plan premeditado para suspender el partido”

El emotivo y esperanzador mensaje del hincha de la U que cayó al vacío en Avellaneda

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre
Finde

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos
Cultura y entretención

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos

Quiero envolverme en tus brazos: Daniela Romo, Yo no te pido la Luna y la historia de un clásico atrevido

Anuncian homenaje a Fabio Salas, uno de los autores esenciales de la literatura rockera en Chile

“Rezando por todos los involucrados”: Donald Trump aborda tiroteo en escuela de Minneapolis y destaca actuar del FBI
Mundo

“Rezando por todos los involucrados”: Donald Trump aborda tiroteo en escuela de Minneapolis y destaca actuar del FBI

Tiroteo en escuela de Minneapolis deja al menos dos muertos y 20 heridos

Hospital atacado por Israel en Gaza niega que Hamas instalase una cámara en el lugar

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”
Paula

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile