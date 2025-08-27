Fibra óptica para las empresas de Chile: más conectividad, más confianza

Hoy, más que nunca, la conectividad es parte fundamental del crecimiento de los negocios. Desde una pequeña tienda en regiones hasta una empresa con múltiples sucursales, todas requieren una conexión rápida, estable y de calidad para atender a sus clientes, potenciar sus ventas, operar sus sistemas digitales y mantener sus procesos activos. En ese escenario, la Internet Fibra de Entel Empresas ha logrado posicionarse como una solución confiable y eficiente para las empresas a lo largo de Chile.

Gracias a un fuerte despliegue a nivel nacional, Entel Empresas ha ampliado su cobertura de fibra óptica, especialmente en regiones, permitiendo que más compañías puedan acceder a una conexión de alto nivel, con precios competitivos y con estándares que antes solo se evidenciaban en grandes centros urbanos. Hoy, negocios desde Arica hasta Puerto Montt cuentan con la posibilidad de contratar una red de confianza, diseñada para apoyar su crecimiento digital y atender sus necesidades de conectividad, sin interrupciones ni complicaciones.

Una fibra que da confianza

Lo que distingue a esta solución es su estabilidad y calidad. La Fibra de Entel Empresas está pensada para negocios que necesitan una conexión confiable, capaz de sostener sus operaciones diarias sin interrupciones. Ya sea para gestionar sistemas de venta, mantener presencia digital o trabajar en la nube. Hoy en día, contar con una red que funcione en todo momento se ha convertido en un requisito esencial.

Esta confianza se refleja en lo que los propios clientes comentan: valoran la atención cercana, la rapidez en la entrega del servicio y la experiencia que ofrece desde el primer día. Muchos destacan y recomiendan la Fibra de Entel Empresas por atributos como la instalación gratuita, la navegación de alta velocidad, tecnología WiFi 6 y una conexión de alta respuesta. Una combinación clave para quienes buscan soluciones eficientes y sin demoras.

De izquierda a derecha: Camila Vergara, Consultor Mercado Masivo; Mónica Marín, Product Owner Mercado Masivo; Isidora Muñoz, Analista Mercado Masivo.

Cerca de los clientes, donde están sus necesidades

Para Entel Empresas, llegar a regiones no solo significa tener cobertura técnica, sino también estar presentes donde los negocios lo necesitan. Por eso, se ha reforzado la presencia en terreno con equipos comerciales y técnicos que permiten una respuesta más ágil, cercana y personalizada. Esta estrategia ha sido clave para construir relaciones de confianza con los clientes, especialmente con quienes valoran el contacto directo y el soporte continuo.

La expansión de la fibra también responde a un cambio en los hábitos de consumo y operación de las empresas. Hoy, muchos negocios venden por canales digitales, gestionan sus inventarios en línea, atienden clientes vía WhatsApp o redes sociales, y operan servicios digitales que requieren una conexión estable las 24 horas del día. En este contexto, una buena conexión no es un lujo, sino una necesidad crítica para competir en el mercado.

Una red que impulsa a las empresas del país

Internet Fibra no solo conecta empresas: las potencia. Al entregar una red que responde a sus exigencias y permite operar con fluidez, se transforma en un aliado para quienes quieren crecer. Esto es especialmente relevante en un país tan diverso y extenso como Chile, donde muchas veces las brechas tecnológicas han limitado las oportunidades para negocios locales.

Con este despliegue nacional y su foco regional, Entel Empresas reafirma su compromiso con la digitalización de las pymes y empresas del país. Porque cuando hablamos de conexión, no solo nos referimos a cables o velocidad: hablamos de la confianza que se necesita para avanzar.