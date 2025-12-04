H&M Chile presenta su remodelada tienda en Casacostanera con una colección inspirada en el relajo isleño
“Como marca, hace más de un año nos hemos embarcado en un proceso de renovación para elevar la experiencia del cliente a todo nivel, y parte de ese camino es a través de nuestras tiendas”, cuenta Ivalú Muscarelli, PR & Communications Manager para Chile, Perú y Uruguay de H&M, a propósito de la reciente renovación del espacio de Casacostanera.
Una tienda que, cuenta la ejecutiva, tiene un concepto especialmente pensado para el lugar: “Es una experiencia más moderna, más elegante, más cálida, donde la iluminación y la música juegan un rol fundamental”.
Esta reapertura viene de la mano de la nueva colección de verano de H&M, inspirada en los paisajes y relajo de la isla de Lemu, en Kenia, con prendas como “los clásicos vestidos vaporosos, caftanes y conjuntos de dos piezas en telas como lino y algodón, con los colores de la temporada: el off-white, los beiges, el amarillo manteca, el verde y el azul eléctrico”, detalla Ivalú Muscarelli.
“En H&M creemos en el poder de la moda para expresarse y para mostrar nuestra identidad. Nuestro propósito es liberar la moda para todas las personas y hacerlo a través de moda accesible y sostenible, donde todos pueden encontrar algo: desde el más pequeño, un bebé, hasta una abuela”.
