José Manuel Mena, presidente de ABIF: “La educación financiera debe comenzar desde la niñez”
En este nuevo capítulo de "Conversaciones que inspiran", ciclo de entrevistas organizado por INACAP con referentes de distintas áreas del país, el invitado es el líder del gremio que agrupa a la banca privada, quien analiza el vertiginoso crecimiento de las instituciones financieras en los últimos años y la necesidad urgente de que más personas tengan acceso a educación sobre el tema.
En un país como Chile, que en 2024 registró casi 1,5 millones de transacciones bancarias y que está en la punta del desarrollo tecnológico en este sector a nivel continental, tener técnicos y profesionales altamente especializados en el área es fundamental.
De eso y más conversaron en un nuevo capítulo de “Conversaciones que inspiran” José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) y Manuel Olivares, presidente del Consejo Directivo de INACAP.
Con 19 millones de chilenos usuarios del sistema bancario, además, el país enfrentauna nueva necesidad: la de incorporar la educación financiera desde la niñez como parte del currículum básico, dice Mena, para evitar problemas como estafas y hacer uso responsable de los instrumentos financieros.
Te invitamos a ver este nuevo capítulo de “Conversaciones que inspiran” en el siguiente video, y también a visitar el canal de INACAP en YouTube.
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