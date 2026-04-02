José Manuel Mena, presidente de ABIF: “La educación financiera debe comenzar desde la niñez”

En un país como Chile, que en 2024 registró casi 1,5 millones de transacciones bancarias y que está en la punta del desarrollo tecnológico en este sector a nivel continental, tener técnicos y profesionales altamente especializados en el área es fundamental.

De eso y más conversaron en un nuevo capítulo de “Conversaciones que inspiran” José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) y Manuel Olivares, presidente del Consejo Directivo de INACAP.

Con 19 millones de chilenos usuarios del sistema bancario, además, el país enfrentauna nueva necesidad: la de incorporar la educación financiera desde la niñez como parte del currículum básico, dice Mena, para evitar problemas como estafas y hacer uso responsable de los instrumentos financieros.

Te invitamos a ver este nuevo capítulo de “Conversaciones que inspiran” en el siguiente video, y también a visitar el canal de INACAP en YouTube.