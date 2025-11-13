Luis Vives asume el Liderazgo Comercial de Cervecería Quilmes en Argentina

Luis inició su carrera en 2001 en Cervecería Quilmes y ha ocupado distintas posiciones de liderazgo en ABInBev a lo largo de más de 24 años de trayectoria.

AB InBev informó que Luis Vives, actual Presidente Regional de la Business Unit Andina, operación que incluye las operaciones de Chile, Bolivia y Paraguay, asumirá el liderazgo comercial de Cervecería y Maltería Quilmes en Argentina como VP, a partir de enero de 2026.

Durante sus años al frente de la BU Andina, Vives lideró un profundo proceso de transformación, con récords comerciales y financieros, inversiones estratégicas, crecimiento sostenible y la consolidación de alianzas clave, que llevaron a ser considerada la mejor BU del Mundo de AB InBev a lo largo de este 2025 hasta la fecha, en su programa Mundial de Excelencia (Growth League).

Vives inició su carrera en 2001 en Cervecería Quilmes y ha ocupado distintas posiciones de liderazgo en distintas operaciones regionales de AB InBev a lo largo de más de 24 años de trayectoria.

En 2018 asumió como Gerente General de Cervecería AB InBev Chile, gestión en la que destacan la ampliación de la cervecería en Quilicura, triplicando su capacidad productiva con una inversión superior a los US$200 millones y la alianza de distribución con el sistema Coca-Cola, una de las más relevantes del mercado de bebidas, alcanzando records históricos comerciales, financieros y reputacionales.

Hasta ahora, Pablo Panizza se desempeñaba como Head Global de Ventas y Distribución de AB InBev con base en Nueva York.

Luis Vives será reemplazado por Pablo Panizza, quien deja su posición de Head Global de Ventas y Distribución de AB InBev con base en Nueva York, para asumir como Presidente de la nueva Business Unit LAS, integrada por las operaciones de Chile, Bolivia y Paraguay, junto con Argentina y Uruguay, buscando fortalecer la eficiencia y la colaboración en los cinco países que componen la nueva estructura.

Panizza también inició su carrera en Quilmes y ha ocupado distintas posiciones clave a nivel mundial en AB InBev a lo largo de más de 25 años de trayectoria. “La conformación de la nueva Unidad de Negocios Latinoamérica Sur refuerza la importancia de la Argentina como mercado estratégico de crecimiento, mientras se mantiene la autonomía operacional de cada país”, destacó la compañía.