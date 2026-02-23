SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Branded

    Lulwa Al-Marri: la lección de la atleta de alto rendimiento cruzando la Cordillera

    Acostumbrada a medir su vida en tiempos y marcas, la seleccionada nacional de Qatar atravesó la Cordillera en el marco de CultuHike, iniciativa de Years of Culture Argentina-Chile 2025, y enfrentó un desafío distinto. Pasó de entrenamientos milimétricos del alto rendimiento a una caminata en medio de las montañas. La deportista cruzó los Andes y encontró en la colaboración una inesperada forma altruismo.

    Martín CifuentesPor 
    Martín Cifuentes

    No había reloj ni línea de término. Tampoco tiempos que batir ni marcas personales que mejorar. El único ritmo lo marcó la montaña. Durante febrero, en una travesía cordillerana que se extendió desde Argentina hacia Chile y culminó en la costa del océano Pacífico, Lulwa Al-Marri, triatlonista del equipo nacional de Qatar, cruzó los Andes como parte de CultuHike, una expedición de senderismo de larga distancia organizada por Years of Culture Argentina–Chile 2025, que reunió a participantes de tres países.

    Para Al-Marri, quien en 2021 se convirtió en la primera mujer qatarí en completar el Campeonato Europeo IRONMAN de Hamburgo, implicó suspender, aunque fuera por algunos días, ese sentido de competencia que normalmente estructura su vida deportiva.

    “Vengo de un deporte donde todo está medido: horas, ritmos, calendarios, objetivos... Acá no había nada de eso”.

    La ausencia de cronómetro no fue un detalle menor. “No se trataba de demostrar nada: no había nadie a quien impresionar... Era estar presente, moverse, observar, compartir”, propone.

    La triatleta ha representado a Qatar en distintas ocasiones, e incluso fue la primera mujer del país en terminar un IRONMAN.

    La deportista se formó en una disciplina que exige control y planificación constante, pero reconoce que el mayor desafío no fue físico, sino mental. “En una competencia sabes exactamente qué se espera de ti, pero aquí no: caminas, te cansas, sigues caminando y eso cambia mucho la relación con el cuerpo”, plantea.

    Aunque debido a su entrenamiento está preparada para la resistencia, la montaña es de otra naturaleza. “La exigencia no era acelerar, sino sostener”, señala. Escuchar al cuerpo, leer el terreno y adaptarse al grupo se volvió central. “No había un ‘yo’ separado del resto, porque si alguien iba más lento, todos bajábamos el ritmo: el avance era común”, apunta.

    Ese cambio de lógica, dice, terminó por redefinir su propia noción de resistencia. “En el triatlón, resistir es empujar el cuerpo para rendir mejor, pero acá resistir fue aprender a bajar el ritmo, aceptar la incomodidad y seguir igual”, afirma, y luego agrega:

    “Entendí que la resistencia no es solo física, sino también emocional, porque tiene que ver con la paciencia y con aceptar que no todo está bajo tu control”

    default

    A lo largo del recorrido, en el que participaron seis qataríes, cuatro chilenos y un argentino, se fueron construyendo vínculos sin necesidad de grandes discursos. Para Al-Marri, algunos de los momentos más importantes sucedieron no en los trayectos más duros, sino al final de las jornadas.

    “Después de caminar todo el día, todos bajaban las defensas”, recuerda. Las fogatas nocturnas se volvieron instancias de diálogo y silencio compartido. “Aunque no habláramos el mismo idioma perfectamente, nos comprendíamos, porque la conexión no nace de las palabras, sino de lo que estás viviendo con el otro”, dice.

    El contacto con guías y participantes de Chile y Argentina fue acortando esas distancias culturales que al principio parecían obvias. Durante el cruce cordillerano, las conversaciones derivaron en temas cotidianos, así como familia, paisajes o vida en comunidad, y también en reflexiones más profundas.

    El cuidado de la tierra fue una de las ideas que más le quedó resonando y que pudo notar entre los intereses de los locales. “La forma en que los guías hablaban de la montaña, con respeto y sentido de pertenencia, me resultó muy familiar, porque en Qatar también crecimos con valores fuertes de respeto, hospitalidad y comunidad”, señala.

    Durante su paso por Chile, hubo otro detalle que le llamó particular atención.

    “Me impresionó mucho la empatía y la solidaridad que vi hacia Palestina, porque no era algo que esperara encontrar, pero que sí estaba presente”

    Para Al-Marri, ese apoyo generó un vínculo inmediato. “Me recordó mucho a Qatar: nosotros también acogemos y apoyamos a nuestros hermanos palestinos con convicción... No como algo simbólico, sino como una responsabilidad humana”, sincera.

    default

    Desde su perspectiva, el deporte facilita estos cruces cuando no tratan de rendimiento puro. “No necesitas hablar el mismo idioma para entender el esfuerzo, porque el cansancio es igual para todos”, sostiene. Para retratar esto, Al-Marri recuerda una frase que se dijo durante la travesía: “Cualquiera puede invitarte a tomar café, pero no eliges sufrir con cualquiera. Eso explica muy bien el tipo de vínculos que se generan”, dice.

    Ser mujer y atleta le da otra dimensión a la experiencia. La triatleta es consciente de que su presencia en una actividad como esta no pasa desapercibida. “La representación importa, porque cuando una mujer ve a alguien de un contexto parecido enfrentando desafíos nuevos, esas posibilidades se vuelven reales”, afirma.

    El hiking, reconoce, no formaba parte de su cultura y mucho menos de su rutina. “Al principio fue incómodo, física y mentalmente... Pero ahí es donde aprendes”, admite. Los límites, dice, no desaparecen, sino que se mueven: “Cada día te das cuenta de que puedes un poco más”.

    Al terminar la travesía, Al-Marri no habla de resultados ni de aprendizajes finales, sino quizás de una experiencia o camino que continúa, más allá de la actividad en sí. La caminata terminó en la costa chilena del Pacífico, pero para ella no hubo un cierre simbólico. “No hubo cierre, simplemente se acabó el camino”, dice.

    Más sobre:branded-PulsoPresentado-por-Years-of-CultureIron ManAtletaDeportesQatarCordillera de Los AndesChileArgentina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte Suprema revisa desafuero de Lavín y abogado del diputado acusa “serie de inconsistencias” en solicitud de Fiscalía

    Santiago y Recoleta firman convenio de colaboración para prevenir delitos en límites comunales

    Embajador Judd tilda de “bastante ridículo” emplazamiento de Vallejo por sanción de la Casa Blanca a funcionarios del gobierno

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    Con advertencias por el presupuesto y varios actores de reparto: las otras bilaterales de Educación de Cataldo y Arzola

    La declaración de Gyvens, vocalista de Reggaeton Boys, que revela el sicariato: “Si al sujeto hay que dispararle, se le dispara”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Dónde ver la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Corte Suprema revisa desafuero de Lavín y abogado del diputado acusa “serie de inconsistencias” en solicitud de Fiscalía
    Chile

    Corte Suprema revisa desafuero de Lavín y abogado del diputado acusa “serie de inconsistencias” en solicitud de Fiscalía

    Santiago y Recoleta firman convenio de colaboración para prevenir delitos en límites comunales

    Embajador Judd tilda de “bastante ridículo” emplazamiento de Vallejo por sanción de la Casa Blanca a funcionarios del gobierno

    Grupo Luksic anuncia nueva venta de acciones en francesa Nexans
    Negocios

    Grupo Luksic anuncia nueva venta de acciones en francesa Nexans

    Frutas de Chile expresa “profunda preocupación” por alza arancelaria de Donald Trump y advierte sobre efecto en uvas

    Las reuniones del subsecretario de Telecomunicaciones con China Mobile que generaron la sanción de Estados Unidos

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”
    Tendencias

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    Cómo fue el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Colo Colo: Aníbal Mosa no logra quedarse con el control total de Blanco y Negro
    El Deportivo

    Colo Colo: Aníbal Mosa no logra quedarse con el control total de Blanco y Negro

    La alerta de Fabián Estay por la ola de violencia que sacude a México a meses del inicio del Mundial 2026

    “Esa es la especie humana”: Castrilli se enfurece por el castigo de la UEFA a Prestianni tras ser acusado de racismo contra Vinícius

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña

    El comediante venezolano Esteban Düch y su debut en Viña: “Mi relato será mucho más afín a los chilenos”

    La trastienda del regreso de Stefan Kramer a Viña: un retraso de media hora y una íntima celebración posterior

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia
    Mundo

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    Histórica tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos deja miles de vuelos cancelados

    Sucesión y fragmentación: Los posibles escenarios tras la caída de “el Mencho” en México

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio