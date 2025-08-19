SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Branded

Puerto Varas frente al desafío de crecer: la migración interna impulsa la demanda por servicios esenciales

En un país particularmente centralizado, la expansión del teletrabajo, producto de la pandemia, la economía digital y la búsqueda de una mejor calidad de vida fuera de las grandes urbes ha generado importantes tráficos migratorios entre ciudades de Chile.

 

El fuerte aumento de la migración interna hacia comunas intermedias está transformando el mapa demográfico del país. Puerto Varas, en la Región de Los Lagos, es uno de los destinos más atractivos para familias que buscan calidad de vida, naturaleza y comunidad, lo que ha generado un crecimiento sostenido de su población en los últimos años.

De hecho, el Censo de 2017 registró 44.578 habitantes en esa ciudad y la medición de 2024 mostró un alza de 19%, rozando las 53.000 personas. Junto a Puerto Montt, Frutillar y Futaleufú, fue una de las pocas ciudades de la región que registraron incrementos de dos cifras en ese período.

Este cambio, impulsado en gran medida por la pandemia de Covid-19 y por nuevas modalidades laborales como el teletrabajo, además de una economía cada vez más digital y la búsqueda de una mejor calidad de vida fuera de las grandes ciudades, es positivo en términos de desarrollo y dinamismo local, pero también genera presión sobre la infraestructura urbana y los recursos disponibles. Entre ellos, el suministro energético seguro y sostenible se ha convertido en un factor clave para responder a las necesidades de una comunidad en expansión.

En este contexto, Metrogas inauguró la ampliación de su Planta Satélite de Regasificación (PSR) en Puerto Varas, tras más de ocho meses de trabajos y con una inversión superior a $800 millones. La obra más que duplica la capacidad de almacenamiento —de 60 m³ a 150 m³— y eleva la producción de gas natural de 500 m³/hora a 1.000 m³/hora, anticipándose a la demanda creciente de hogares, comercios, hoteles, restaurantes, supermercados, colegios y centros de salud de la ciudad

“Puerto Varas ha tenido un crecimiento muy grande en los últimos años, y nuestro objetivo es acompañar ese crecimiento con gas natural, un combustible más limpio que reemplaza fuentes más contaminantes como la leña o el diésel, mejorando la calidad del aire y de vida en la ciudad”, señaló Javier Fernández, gerente general de Metrogas.

La inversión también refuerza la seguridad energética regional y promueve la diversificación de la matriz, en línea con los objetivos de transición energética impulsados por el Ministerio de Energía. Según el seremi (s) de Energía de Los Lagos, Luis Cárdenas, este tipo de proyectos “no solo generan impactos directos, sino que también atraen nuevas inversiones y multiplican beneficios para el territorio”.

La ampliación de la planta se realizó minimizando el impacto ambiental y con comunicación constante con la comunidad, reflejando el compromiso de Metrogas con un desarrollo sostenible que responda a los desafíos que trae el crecimiento de ciudades como Puerto Varas.

Vale recordar que Metrogas es la principal empresa distribuidora de gas natural en Chile, con operaciones en siete regiones del país y más de 907 mil clientes.

Más sobre:Presentado por Azerta

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los cambios que traen las competencias Internacional y Folclórica de Viña 2026: el Festival ya presentó las bases

¿De qué países son los extranjeros que más gastan en Chile?

Campaña de salud mental busca sumar testimonios para “agradecer” a quienes acompañan en momentos difíciles

Caso Factop: Corte revoca el beneficio de la suspensión condicional de ejecutivos de Larraín Vial

“Es una burla”: Matthei se suma a cuestionamientos a candidatura de Jadue a la Cámara y hace emplazamiento a Jara

Sicario del caso Rey de Meiggs: Corte de Santiago acoge solicitud de extradición de Alberto Mejía

Lo más leído

1.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

2.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

5.
Jara por candidatura de Jadue a la Cámara: “Yo hubiese preferido que se hubiera dedicado a su defensa judicial”

Jara por candidatura de Jadue a la Cámara: “Yo hubiese preferido que se hubiera dedicado a su defensa judicial”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Línea 9 del Metro: estas son las estaciones y las comunas que recorrerá

Línea 9 del Metro: estas son las estaciones y las comunas que recorrerá

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Revisa los precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad del Parque Padre Hurtado

Revisa los precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad del Parque Padre Hurtado

Fonda del Estadio Nacional: revisa los artistas que se presentarán y los precios de las entradas

Fonda del Estadio Nacional: revisa los artistas que se presentarán y los precios de las entradas

Campaña de salud mental busca sumar testimonios para “agradecer” a quienes acompañan en momentos difíciles
Chile

Campaña de salud mental busca sumar testimonios para “agradecer” a quienes acompañan en momentos difíciles

“Es una burla”: Matthei se suma a cuestionamientos a candidatura de Jadue a la Cámara y hace emplazamiento a Jara

Sicario del caso Rey de Meiggs: Corte de Santiago acoge solicitud de extradición de Alberto Mejía

¿De qué países son los extranjeros que más gastan en Chile?
Negocios

¿De qué países son los extranjeros que más gastan en Chile?

Caso Factop: Corte revoca el beneficio de la suspensión condicional de ejecutivos de Larraín Vial

Directores de Cementos Bío Bío se muestran a favor de la OPA lanzada por Carmeuse

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton
Tendencias

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton

3 razones que explican por qué la izquierda en Bolivia sufrió su peor derrota en 20 años

Cómo fue la reunión entre Trump y Zelenski y cómo buscan poner fin a la guerra en Ucrania

Tania Zeng suma a una invitada de lujo para su Training Camp de Tenis de Mesa en Ñuñoa
El Deportivo

Tania Zeng suma a una invitada de lujo para su Training Camp de Tenis de Mesa en Ñuñoa

En vivo: el Real Madrid de Xabi Alonso se estrena en LaLiga ante Osasuna

La escalada gana terreno en Chile y abre sus muros al público

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Los cambios que traen las competencias Internacional y Folclórica de Viña 2026: el Festival ya presentó las bases
Cultura y entretención

Los cambios que traen las competencias Internacional y Folclórica de Viña 2026: el Festival ya presentó las bases

La cantautora española Mercedes Cañas regresa a Chile para presentar su tercer álbum

Miguel Conejeros, músico chileno: “Hoy la electrónica está más etiquetada. No es mejor ni peor, simplemente diferente”

Netanyahu enfrenta disputa diplomática con Australia y Francia en medio de presión interna por acuerdo de alto el fuego con Hamas
Mundo

Netanyahu enfrenta disputa diplomática con Australia y Francia en medio de presión interna por acuerdo de alto el fuego con Hamas

Jorge Canelas, excónsul general de Chile en Bolivia: “Rodrigo Paz representa mucho más el cambio que ‘Tuto’ Quiroga o Samuel Doria Medina”

Trump descarta el envío de tropas a Ucrania y pide a Zelenski ser “flexible” en las negociaciones

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones