Puerto Varas frente al desafío de crecer: la migración interna impulsa la demanda por servicios esenciales

El fuerte aumento de la migración interna hacia comunas intermedias está transformando el mapa demográfico del país. Puerto Varas, en la Región de Los Lagos, es uno de los destinos más atractivos para familias que buscan calidad de vida, naturaleza y comunidad, lo que ha generado un crecimiento sostenido de su población en los últimos años.

De hecho, el Censo de 2017 registró 44.578 habitantes en esa ciudad y la medición de 2024 mostró un alza de 19%, rozando las 53.000 personas. Junto a Puerto Montt, Frutillar y Futaleufú, fue una de las pocas ciudades de la región que registraron incrementos de dos cifras en ese período.

Este cambio, impulsado en gran medida por la pandemia de Covid-19 y por nuevas modalidades laborales como el teletrabajo, además de una economía cada vez más digital y la búsqueda de una mejor calidad de vida fuera de las grandes ciudades, es positivo en términos de desarrollo y dinamismo local, pero también genera presión sobre la infraestructura urbana y los recursos disponibles. Entre ellos, el suministro energético seguro y sostenible se ha convertido en un factor clave para responder a las necesidades de una comunidad en expansión.

En este contexto, Metrogas inauguró la ampliación de su Planta Satélite de Regasificación (PSR) en Puerto Varas, tras más de ocho meses de trabajos y con una inversión superior a $800 millones. La obra más que duplica la capacidad de almacenamiento —de 60 m³ a 150 m³— y eleva la producción de gas natural de 500 m³/hora a 1.000 m³/hora, anticipándose a la demanda creciente de hogares, comercios, hoteles, restaurantes, supermercados, colegios y centros de salud de la ciudad

“Puerto Varas ha tenido un crecimiento muy grande en los últimos años, y nuestro objetivo es acompañar ese crecimiento con gas natural, un combustible más limpio que reemplaza fuentes más contaminantes como la leña o el diésel, mejorando la calidad del aire y de vida en la ciudad”, señaló Javier Fernández, gerente general de Metrogas.

La inversión también refuerza la seguridad energética regional y promueve la diversificación de la matriz, en línea con los objetivos de transición energética impulsados por el Ministerio de Energía. Según el seremi (s) de Energía de Los Lagos, Luis Cárdenas, este tipo de proyectos “no solo generan impactos directos, sino que también atraen nuevas inversiones y multiplican beneficios para el territorio”.

La ampliación de la planta se realizó minimizando el impacto ambiental y con comunicación constante con la comunidad, reflejando el compromiso de Metrogas con un desarrollo sostenible que responda a los desafíos que trae el crecimiento de ciudades como Puerto Varas.

Vale recordar que Metrogas es la principal empresa distribuidora de gas natural en Chile, con operaciones en siete regiones del país y más de 907 mil clientes.