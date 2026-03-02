SUSCRÍBETE
    UC CHRISTUS amplía su presencia en la Región de Valparaíso con moderno Centro Médico Reñaca

    El nuevo recinto, ubicado en Paseo Dunas (Reñaca), integra diagnóstico por imágenes de última generación, consultas médicas en diversas especialidades y la posibilidad de acceder a la toma de muestras de más de 900 exámenes de laboratorio clínico, reforzando la expansión territorial de la Red Clínica Académica UC CHRISTUS y ampliando el acceso a salud de alto estándar en la zona.

     
    UC CHRISTUS inauguró oficialmente su nuevo Centro Médico Reñaca, un paso concreto en la consolidación de su Red Clínica Académica y en su expansión hacia otras regiones del país.

    El proyecto incluyó una completa habilitación de infraestructura y la incorporación de equipamiento médico de última generación. Con una superficie de 740 m², el centro fue diseñado para brindar atención ambulatoria integral en un solo espacio, reuniendo consultas médicas, procedimientos, laboratorio clínico e imágenes de diagnóstico.

    La nueva infraestructura permite realizar toma de muestras de más de 900 exámenes de laboratorio, además de estudios de resonancia magnética y rayos X con tecnología avanzada, ampliando el acceso a diagnósticos de alta precisión en la zona costera y disminuyendo la necesidad de traslados a otros establecimientos de salud.

    “El Centro Médico Reñaca no solo incorpora tecnología de última generación; incorpora el estándar completo de nuestra Red Clínica Académica. La diferencia no está en una prestación puntual, sino en la calidad integral, en la seguridad clínica y en el respaldo institucional que entregamos a cada paciente, más cerca de su hogar”

    Cristián de la Fuente, Gerente General de UC CHRISTUS

    Más especialidades, mejor salud

    En materia de especialidades, el centro ofrece consultas en áreas como neurología, traumatología, medicina familiar y ginecología, entre otras, abarcando distintas etapas del ciclo vital y respondiendo a la creciente demanda de atención especializada en Reñaca, Concón y comunas aledañas.

    “El verdadero desafío no es abrir un nuevo centro. Es asegurar que nuestro sello institucional se refleje de forma intacta. Que la distancia geográfica no se traduzca en una distancia en estándares, en calidad o en experiencia. Por eso este centro médico fue diseñado como un espacio ambulatorio integral, donde consultas médicas, procedimientos, toma de muestras e imágenes diagnósticas conviven en un mismo lugar, permitiendo resolver múltiples necesidades en una sola visita”

    Dra. Doris Muñoz, Directora Médica de Expansión UC CHRISTUS

    Por su parte, La Directora nacional (s) de Fonasa, Dra. Nancy Dawson, destacó la apertura de este nuevo centro que permite seguir avanzando en la colaboración público privada en salud, y que permitirá dar más acceso a la Medicina UC a la población afiliada a FONASA.

    El Centro Médico Reñaca se integra plenamente a la Red Clínica Académica UC CHRISTUS, asegurando protocolos clínicos estandarizados, coordinación con la red hospitalaria y respaldo académico permanente, lo que garantiza continuidad en el cuidado y altos estándares de calidad en cada atención.

