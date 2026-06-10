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    Así se vivió el Día Nacional de la Reutilización

    La cuarta edición del Día Nacional de la Reutilización reunió a cientos de organizaciones para visibilizar el impacto económico y ambiental del reuso, con los envases retornables como uno de sus iconos más reconocidos. Además, más de treinta colectivos formalizaron ante el Gobierno la solicitud de decretar oficialmente la efeméride en el calendario nacional.

     

    En el marco del Día Nacional de la Reutilización, organizaciones del sector público, privado y social, junto a figuras clave del mundo sustentable, se convocaron para impulsar y reafirmar la importancia de consolidar una cultura del reúso en el país.

    La cita, que contó con la participación del Subsecretario de Medio Ambiente, José Ignacio Vial, funcionó como una ocasión para visibilizar el impacto real de la economía circular, centrándose en demostrar cómo esta práctica puede movilizar e incentivar áreas estratégicas como el empleo local, la innovación tecnológica y el emprendimiento sostenible.

    Además, el encuentro sirvió para canalizar una solicitud que busca ir más allá de la agenda social del momento: las empresas, emprendimientos, gremios y organizaciones sociales dedicadas a esta área formalizaron una solicitud dirigida al Gobierno para decretar oficialmente la efeméride, buscando que sea reconocida en el calendario nacional.

    Innovación, empleo y consumo

    Los expositores recalcaron cómo los circuitos de reparación textil, el reacondicionamiento de aparatos tecnológicos y el retorno de envases sostienen una industria que genera nuevos puestos laborales y bienestar social en el territorio nacional.

    “Este año el encuentro lleva por nombre ‘La reutilización también mueve a Chile’, porque la reutilización y el reúso, junto con ser un aporte tremendo para nuestro territorio en materia medioambiental, significa una contribución para el crecimiento del país”, señaló Paola Calorio, Directora de Sustentabilidad de Coca-Cola Chile, empresa que lleva más de ocho décadas poniendo envases retornables a disposición de los consumidores y que participa de esta celebración por cuarto año consecutivo.

    Además, añadió que “detrás del reúso hay tremendas innovaciones, emprendimiento, transportistas, comunidades; hay toda una cadena que trabaja y que moviliza esta práctica e implica un gran avance en el desarrollo de nuestra nación”.

    Los expertos coincidieron en que el gran desafío de las políticas de Estado radica en una transformación de hábitos: hay que concentrar los esfuerzos en reducir la generación de residuos desde los hogares, modificando lo que compramos en el día a día.

    “La reutilización es un concepto y una política pública muy importante, porque tiene que ver con disminuir nuestra tasa de generación de residuos y no necesariamente y exclusivamente reciclar los residuos que generamos”, afirmó Pablo Badenier, exministro de Medio Ambiente. “Por eso, modificar nuestros patrones de consumo, como por ejemplo preferir envases retornables, consumir aparatos eléctricos y electrónicos que estén reacondicionados, entre otros, es muy importante”, apuntó.

    El también cofundador de País Circular señaló que este giro, además de vincularse con las conductas individuales, se relaciona directamente con “cómo las empresas prestadoras de servicio o que venden bienes le facilitan la vida a aquel ciudadano que quiere cambiar sus hábitos de compra”.

    Sobre el reconocimiento institucional a la fecha, Badenier enfatizó el impacto cultural que traería la firma de un decreto gubernamental y la solicitud realizada directamente al subsecretario de la cartera de Medio Ambiente.

    “La hicimos más de treinta organizaciones que trabajan estos temas, creemos que es simbólico, relevante y nos permite poner en relieve el ‘Día de la reutilización’”, dijo. Además, afirmó que lo que esperan es que “pueda convivir con los otros marcos normativos: con la Ley REP, con la ley de plásticos de un solo uso, con la ley de ‘Chao Bolsas’ que de alguna manera es la regulación existente y que tiene que ampliarse a poder fomentar este hábito”.

    Para esta misión, también ha sido relevante el rol que han tenido las marcas en la creación de conductas conscientes, destacando el caso de Coca-Cola y sus botellas, con más de ocho décadas en el mercado local.

    “Desde entonces tenemos a disponibilidad de la comunidad los envases retornables, que son un icono del reúso y la reutilización”, afirmó Paola Calorio. “Partieron con esa botella maravillosa de vidrio y luego tratamos de incorporar cada vez más innovaciones ¿para qué? Para que una mayor cantidad de chilenos y chilenas puedan acceder a ellos, que no solo son más económicos y que son un tremendo aporte medioambiental, sino que detrás de eso, además, hay toda una cadena”, agregó.

    Más sobre:Presentado por Coca-ColaCoca-ColaReutilizaciónReciclajeCircularidadPaís verdebranded-pulso

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