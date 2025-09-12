YSL Beauty Light Club: una experiencia inmersiva de belleza y libertad

Magdalena Zapata, directora general de L’Oréal Groupe Chile, comentó que “como compañía estamos fortaleciendo nuestra estrategia de experiencias inmersivas, que nos permitan conectar con las personas de forma más cercana, auténtica y memorable. Hoy, más que nunca, los consumidores valoran espacios donde puedan explorar, sentir y comprender los productos en toda su dimensión. El mercado del lujo, en particular, se distingue por esa búsqueda de sensaciones únicas, donde cada detalle cuenta. Activaciones como esta, de YSL Beauty, reflejan nuestra convicción de llevar nuestras marcas un paso más allá”.

Por su parte, Claudia Lagos, gerente general de la División de Lujo de L’Oréal Groupe Chile, señaló que “estamos acá en YSL Beauty Light Club, una pop up experience que junta las luces, la belleza y la música. Lo que estamos haciendo acá es rendir un tributo al creador de la marca, Monsieur Yves Saint Laurent, a todo su ADN, a través de este concepto más transgresor y más vivo”.

Inspirado en la vibrante escena clubbing de los años 70 y 80, y en los legendarios locales que en su día fueron el patio de recreo de Monsieur Saint Laurent, YSL Beauty Light Club es una celebración dinámica que mezcla la belleza con la música.

“Nuestro concepto es que cada uno tiene que vivir la belleza como quiera, y de eso se trata esta experiencia increíble de YSL”, agrega Clara Levine, gerente de la División de Belleza y Accesorios de Paris. “Esta actividad está muy alineada con la estrategia de Paris Beauty y también con la celebración de los 125 años de la compañía, lleno de experiencias, servicios y fiesta”.

Conoce más del evento en el siguiente video.