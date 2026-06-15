SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    “A troche y moche”

    Por 
    Cartas al director
    Deudores CAE con altos ingresos comienzan a enfrentar embargos y retenciones.

    SEÑOR DIRECTOR:

    Florencia Croxatto en su reciente carta afirma, en el contexto de la discusión sobre el CAE, que la “irresponsabilidad no está en cobrar una deuda. Está en haber prometido por años que desaparecía”. Es cierto que el endeudamiento se explica por esa promesa no cumplida del gobierno anterior, que descansa en razones ideológicas bien cuestionables (no pagar, derechamente). Sin embargo, Croxatto pasa por alto una realidad importante: una cosa es cobrar una deuda y otra muy distinta es el modo en que se cobra.

    Es cierto que existe un problema de interpretación jurídica, pero ante todo el punto es político. Desde antiguo sabemos que la virtud de los gobernantes es la prudencia , que obliga a distinguir situaciones según sus circunstancias. El gobierno, tal como la misma carta lo muestra, se escuda en que “principalmente” los embargos se están realizando sobre deudores de ingresos iguales o superiores a 3,5 millones mensuales. Las informaciones son ambiguas y tienden a evitar dar razones sobre casos concretos en que se han cometido injusticias, quizás porque están dispuestos a traspasar ese límite. Como se sabe, hay casos de personas que sí han sido embargadas con ingresos a veces muy inferiores a esas cifras, con responsabilidades que asumir y sin un horizonte educativo muy claro.

    El criterio se replica en varios temas. Con la inmigración, por ejemplo, el gobierno ha sido incapaz de distinguir entre distintos tipos de situaciones migratorias, usando un discurso ofensivo contra estas personas y sus familias. El problema es político: sin gobernantes prudentes, a troche y moche, no saldremos de la crisis.

    Luis Robert V.

    Abogado

    Más sobre:CAECobroDeudaGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Suspenden clases para este lunes en Cerrillos por contaminación del aire tras incendio en depósito de caucho

    Gobierno valora acuerdo entre EE.UU. e Irán y llama a consolidar una paz duradera en Medio Oriente

    Irán ratifica acuerdo para poner fin a la guerra con EE.UU. y dice que “los compromisos entrarán en vigor a partir del viernes”

    Reino Unido, Francia, Alemania e Italia anuncian estar listos para levantar sanciones contra Irán tras acuerdo con EE.UU.

    Masivo bombardeo ruso provoca incendio en Monasterio de las Cuevas de Kiev: es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco

    Mercados valoran acuerdo entre Estados Unidos e Irán y entregan señal de una buena jornada para este lunes

    Lo más leído

    1.
    Ley UBER: la voluntad no es suficiente

    Ley UBER: la voluntad no es suficiente

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Totoy Zamudio, un hombre a colores
    Paula

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    Servicios

    PAES de Invierno: reconocimiento de salas se realizará este lunes 15 de junio

    PAES de Invierno: reconocimiento de salas se realizará este lunes 15 de junio

    Dónde y a qué hora ver a Suecia vs. Túnez en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Suecia vs. Túnez en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Costa de Marfil vs. Ecuador en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Costa de Marfil vs. Ecuador en TV y streaming

    Suspenden clases para este lunes en Cerrillos por contaminación del aire tras incendio en depósito de caucho
    Chile

    Suspenden clases para este lunes en Cerrillos por contaminación del aire tras incendio en depósito de caucho

    Gobierno valora acuerdo entre EE.UU. e Irán y llama a consolidar una paz duradera en Medio Oriente

    Hombre muere tras ser baleado por desconocidos en la vía pública en La Pintana

    Mercados valoran acuerdo entre Estados Unidos e Irán y entregan señal de una buena jornada para este lunes
    Negocios

    Mercados valoran acuerdo entre Estados Unidos e Irán y entregan señal de una buena jornada para este lunes

    Sólo nueve comunas de la RM tienen capacidad para atender y orientar a emprendedores de forma efectiva

    José Manuel Mena y Operación Tokio: “No hay ninguna industria inmune al crimen organizado”

    Cómo impulsar la creatividad y aplicarla en distintos ámbitos de nuestras vidas, según Trini Guzmán
    Tendencias

    Cómo impulsar la creatividad y aplicarla en distintos ámbitos de nuestras vidas, según Trini Guzmán

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    Bielsa revive su paso por la Roja previo al Mundial 2026: “Todo lo que tiene que ver con Chile es un buen recuerdo”
    El Deportivo

    Bielsa revive su paso por la Roja previo al Mundial 2026: “Todo lo que tiene que ver con Chile es un buen recuerdo”

    Sudamérica sigue sin triunfos en el Mundial 2026: Ecuador recibe un mazazo en el final y cae con Costa de Marfil

    Fernando Zampedri pone de cabeza al Campanil y la UC termina la primera rueda con una contundente goleada

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo
    Tecnología

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Quiénes son los seis fallecidos del choque de helicópteros en Río de Janeiro
    Cultura y entretención

    Quiénes son los seis fallecidos del choque de helicópteros en Río de Janeiro

    Mueren Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi en accidente de helicópteros en Río de Janeiro

    Vito, sálvame, que me ahogo: un relato de Jaime Bayly

    Irán ratifica acuerdo para poner fin a la guerra con EE.UU. y dice que “los compromisos entrarán en vigor a partir del viernes”
    Mundo

    Irán ratifica acuerdo para poner fin a la guerra con EE.UU. y dice que “los compromisos entrarán en vigor a partir del viernes”

    Reino Unido, Francia, Alemania e Italia anuncian estar listos para levantar sanciones contra Irán tras acuerdo con EE.UU.

    Masivo bombardeo ruso provoca incendio en Monasterio de las Cuevas de Kiev: es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco

    Totoy Zamudio, un hombre a colores
    Paula

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano