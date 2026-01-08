Aculeo y oportunismo

SEÑOR DIRECTOR:

Resulta indignante el intento de ciertos sectores ambientalistas y de las autoridades locales por reescribir la historia reciente de la Laguna de Aculeo. La recuperación del espejo de agua no fue producto de decretos tardíos ni de declaraciones de humedal urbano, sino del esfuerzo de los vecinos que actuamos cuando quienes tenían la obligación legal y política simplemente abandonaron su responsabilidad.

La declaración de humedal urbano, impulsada por el saliente y mal evaluado gobierno y hoy celebrada por la Municipalidad de Paine y su alcalde, no solo es oportunista, sino una falta de respeto a una comunidad que fue testigo de años de silencio, pasividad e incompetencia institucional. Más aún, el propio alcalde inicialmente manifestó su apoyo a no seguir impulsando esta medida, reconociendo las legítimas preocupaciones vecinales, para luego respaldarla sin explicación.

Ese abandono tuvo consecuencias concretas: la agricultura local fue devastada, pequeños productores quebraron y el turismo —histórico motor de Aculeo— quedó paralizado. Tal como ocurrió recientemente en el Lago Vichuquén, este caso demuestra que un ambientalismo dogmático y desconectado del territorio no protege la naturaleza, sino que la instrumentaliza políticamente.

La historia de Aculeo es clara: cuando hubo que actuar, las autoridades no estuvieron; cuando el daño ya estaba hecho, aparecieron los decretos.

Marcelo Fleck Lavergne

Vecino Laguna Aculeo