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    Cartas al Director

    Alza de bencinas

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    En relación con la reciente medida anunciada por el gobierno de ajustar los precios del diésel y la bencina a valores de mercado, estimo pertinente dos observaciones:

    1. Si bien es razonable avanzar hacia precios que reflejen el mercado, este ajuste abrupto desvirtúa el objetivo original del Mepco, que buscaba suavizar las fluctuaciones abruptas de los combustibles.

    2. El actual nivel elevado del petróleo —por sobre los US$100— responde a un shock transitorio asociado al conflicto de Irán. Cuando acabe dicho conflicto, los precios internos de combustibles estarán sobre mercado varios meses mientras el mecanismo Mepco los va bajando.

    ¿No era mejorar evitar esta alza abrupta y ampliar mecanismos de ajuste del Mepco a variaciones semanales vs. quincenales con límites a $60 por semana vs. $30 actuales, con un ajuste inicial de precios de $100 pesos a bencinas y $150 al diésel?

    Paul Fontaine B.

    Más sobre:PreciosCombustiblesBencina

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