Amarre
SEÑOR DIRECTOR:
La generación que todavía habita La Moneda, la misma que decía tener una escala de valores superior, está terminado su mandato de la peor forma posible: amarrando en sus cargos, sin ningún pudor, a compañeros. Esta carta y posiblemente otras, ayudarán a no olvidar esta sinvergüenzura.
José Miguel Rodríguez Sáez
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesNavidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.