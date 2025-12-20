SEÑOR DIRECTOR:

La generación que todavía habita La Moneda, la misma que decía tener una escala de valores superior, está terminado su mandato de la peor forma posible: amarrando en sus cargos, sin ningún pudor, a compañeros. Esta carta y posiblemente otras, ayudarán a no olvidar esta sinvergüenzura.

José Miguel Rodríguez Sáez