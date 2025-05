Arturo Vidal y el costo de no regular

SEÑOR DIRECTOR:

La promoción que Arturo Vidal hace del sitio de apuestas “Juega con el King” y la tarjeta roja que el mismo jugador recibió en el partido entre Colo Colo y Racing, han vuelto a poner en evidencia los riesgos que implica operar sin regulación en materia de apuestas en línea. Hoy conviven en Chile plataformas comprometidas con altos estándares de cumplimiento -que han empujado el proceso regulatorio y expresado su disposición de aportar al país- con otras que, esencialmente, no tienen obligación de cumplir con estándar alguno.

Una industria no regulada pone al país en una posición desfavorable. No se aprovecha su potencial recaudatorio, los consumidores quedan expuestos y no existen mecanismos eficaces para prevenir ni fiscalizar situaciones que afecten la fe pública.

El proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea está hoy en segundo trámite constitucional en el Senado. Más allá de las necesarias mejoras, como su diseño tributario o el trato que propone hacia operadores que ya están en el país, su avance es urgente.

Una industria no regulada nos pone en el peor de los escenarios. Por un lado, no tiene la posibilidad de aportar a las arcas fiscales a través del pago de impuestos -en momentos en que además el país atraviesa por una delicada situación fiscal- y, por otro, los conflictos de interés y la fe pública no gozan de resguardo alguno.

En ese escenario resulta impostergable la obligación del Ministerio de Hacienda de liderar y empujar adecuadamente el proceso regulación de esta industria, con una mirada moderna, pragmática y técnica, no solo para dotar a Chile de una ley que integre la vasta experiencia internacional y maximice la recaudación fiscal sino, sobre todo, proteja eficazmente a los consumidores.

Carlos Baeza

Abogado de la Agrupación Plataforma de Apuestas en Línea