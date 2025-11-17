Avances políticos

SEÑOR DIRECTOR:

En Cartas al director del día sábado, la señora Juanita Gana manifiesta su temor por el avance de la “Ultraderecha en el mundo y en Chile”, lo llamativo es que a ella no le preocupa el avance de la ultraizquierda teniendo ejemplos de dictaduras de ese signo en Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Será doble standard?

Andrés A. Montes B.