Ayuda humanitaria
SEÑOR DIRECTOR:
Realizar una donación de ayuda humanitaria a Cuba es tan disparatado e improcedente como sería hacerlo con Rusia, con Irán o con Corea del Norte. Todos ellos tienen una cosa en común: las críticas situaciones humanitarias que los afectan han sido autoinfligidas.
Ricardo Concha Gazmuri
