Bono por cumplimiento

SEÑOR DIRECTOR:

¿No debería un eventual bono de cumplimiento de metas para el Presidente de la República estar vinculado al avance de su programa de gobierno? Si bien estos incentivos responden a mecanismos administrativos generales del Estado, aplicarlos sin distinción a la máxima autoridad política del país introduce una confusión entre gestión burocrática y la valoración presidencial de la ciudadanía.

El desempeño presidencial no se mide por indicadores internos de funcionamiento administrativo, sino por la capacidad de conducir el país y cumplir los compromisos adquiridos ante el electorado.

Con todo, la evaluación más relevante del actual Presidente de la República ha sido y seguirá siendo la que se expresa en las urnas, donde la ciudadanía pondera la conducción del gobierno y el cumplimiento desus promesas.

Daniel Burgos Bravo