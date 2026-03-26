SEÑOR DIRECTOR:

Uno de los principales desafíos para quienes cursan programas de posgrado sigue siendo la inserción laboral. No solo es relevante cuántas personas se forman, sino también las oportunidades reales de desarrollo que tendrán.

La disponibilidad de plazas de trabajo, tanto en la academia como en otros sectores, es limitada, y en muchos casos las universidades consideran la realización de postdoctorados como un requisito para la contratación de nuevos académicos, lo que eleva aún más las exigencias. Junto con esto, hay que recordar que existen disciplinas que necesariamente deben ir estudiarse al exterior y otras que pueden desarrollarse en Chile.

En consecuencia, más que abordar la suspensión de las becas de magíster y posdoctorado en el extranjero como una medida de recorte fiscal, es fundamental situarla dentro de una discusión de fondo sobre el sistema de formación e inserción de capital humano avanzado, resguardando tanto la calidad como la proyección efectiva en el país.

Claudia Saavedra

Investigadora UNAB