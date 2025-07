Chile: A recuperar la seguridad perdida

SEÑOR DIRECTOR:

Un deseo une a los chilenos: ¿cómo recuperar la seguridad de la que hasta hace algunos años disfrutábamos? Construir una apreciación rigurosa de los riesgos y amenazas que enfrentamos es indispensable, Chile ha sido penetrado por diversas mafias internacionales, reclutando y potenciando la delincuencia local y que han logrado un relativo control territorial en nuestras zonas extremas y en las periferias urbanas.

Esto ocurre desde hace varios años, no siempre las respuestas han sido efectivas. En el gobierno anterior se puso énfasis en la protección de la infraestructura crítica, y en la actual administración se trabajó en la aprobación de un amplio paquete legislativo. Pese a esos esfuerzos el desafío permanece.

El objetivo a alcanzar es sencillo, pero difícil y prolongado: el Estado debe neutralizar a las mafias y a la vez, recuperar el pleno control territorial, usando todos sus recursos. Es una tarea de índole estatal, transversal, porque su éxito no será obra de este gobierno ni del que lo siga, será fruto de una política de Estado.

¿Por dónde empezar? Por la construcción más profesional de una apreciación del desafío, asumiendo que este fenómeno no solo se da en Chile, y por ende, tenemos experiencia donde nutrirnos. Ejemplo: Medellín de hoy no es el de Pablo Escobar. Requerimos cooperación con países e instituciones que buscan similares objetivos. Se trata de identificar mafias, infiltrarlas, interceptar sus comunicaciones, y golpearlas no solo en sus tentáculos sino llegar a sus centros de mando.

Las mafias son holdings del delito; su afán es el lucro, no solo es narco, también contrabando, minería ilegal, trata de personas, extorsión a la población, lavado de dinero. Amenazan, corrompen o neutralizan a quienes se interponen en su camino, ya sean aduaneros, policías, fiscales, periodistas, abogados, inclusive aspiran al control político local.

Recién una vez definido el objetivo, es posible precisar la estrategia para alcanzarlo, junto a los medios humanos y materiales para su implementación. Por cierto, también definir el mando de esta operación. Mando que debe ser experimentado y de carácter estatal.

¿Sirve el Cosena para avanzar en estas definiciones? En mi opinión sí, asumiendo que es un órgano asesor que entrega orientaciones al poder político, que quienes lo integran aportan su visión institucional para juntos definir una política de carácter nacional, estatal y suprapartidaria. Insisto: es un tema país, que debe unir a todos los chilenos.

Gabriel Gaspar

Ex subsecretario de Defensa, FFAA y Guerra, y ex embajador de Chile en Colombia