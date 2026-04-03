Confiar para impulsar

SEÑOR DIRECTOR:

El pasado lunes, 199 niños de la Escuela de Punta de Parra pudieron partir su año escolar donde corresponde: en sus salas de clases. Lo que parece un trámite fue, en verdad, una hazaña.

En enero, los incendios destruyeron su colegio, pero hoy el recinto vuelve a estar en pie en tiempo récord gracias al trabajo de Desafío Levantemos Chile y la colaboración entre el mundo público, los privados y los vecinos.

Al levantar esta escuela no solo recuperamos infraestructura, recuperamos la confianza. Les transmitimos a los niños (y a sus familias) que hay una sociedad que cree en ellos y apuesta por su desarrollo, por sus sueños, por sus talentos, por su futuro.

Este hito nos demuestra que no hay metas que no podamos lograr cuando trabajamos unidos. Así se impulsa Chile: con confianza, con gestión y con comunidad.

Macarena Cea

Gerente general Fundación Luksic