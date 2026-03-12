SUSCRÍBETE
    Congreso 2026-2030 Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    Con el inicio del nuevo período legislativo 2026–2030, el Congreso enfrenta nuevamente el desafío de responder a las expectativas de la ciudadanía. En un contexto de alta demanda por acuerdos y soluciones concretas, la labor parlamentaria adquiere especial relevancia.

    El debate legislativo, la calidad de las iniciativas presentadas y la disposición al diálogo serán elementos clave para fortalecer la confianza pública en las instituciones. Más allá de las diferencias políticas, el país requiere un Congreso que priorice el trabajo serio y responsable, orientado al interés general.

    Cabe esperar que tanto los nuevos parlamentarios como quienes continúan en sus funciones ejerzan su labor con altura de miras y sentido de responsabilidad pública.

    José Riquelme Brondi

    Más sobre:Congresolabor parlamentariadebate legislativo

