Congreso 2026-2030

SEÑOR DIRECTOR:

Con el inicio del nuevo período legislativo 2026–2030, el Congreso enfrenta nuevamente el desafío de responder a las expectativas de la ciudadanía. En un contexto de alta demanda por acuerdos y soluciones concretas, la labor parlamentaria adquiere especial relevancia.

El debate legislativo, la calidad de las iniciativas presentadas y la disposición al diálogo serán elementos clave para fortalecer la confianza pública en las instituciones. Más allá de las diferencias políticas, el país requiere un Congreso que priorice el trabajo serio y responsable, orientado al interés general.

Cabe esperar que tanto los nuevos parlamentarios como quienes continúan en sus funciones ejerzan su labor con altura de miras y sentido de responsabilidad pública.

José Riquelme Brondi