Construir sobre bases firmes

Tal como expresa el director ejecutivo de Enseña Chile, Tomás Recart, en educación escolar nos estamos haciendo la pregunta equivocada. Hay un problema de gestión porque los estudiantes no están aprendiendo lo mínimo: los resultados del Simce 2025 muestran que no alcanzan niveles adecuados ni en matemática (25,6%) ni en lenguaje (47,5%).

Volver a lo esencial es el desafío más relevante que tenemos como sistema educativo. Asegurar la formación del carácter y el sentido de trascendencia, fortalecer la enseñanza en el aula, lograr una alta asistencia y garantizar aprendizajes fundamentales, como comprender lo que se lee, escribir con claridad y desenvolverse en matemáticas básicas, no son medidas llamativas, pero sí indispensables.

Si queremos que nuestros estudiantes puedan enfrentar un futuro exigente, el primer paso sigue siendo el de siempre: construir bases firmes.

Juan Eduardo Rogers A.

Director ejecutivo

Fundación Astoreca