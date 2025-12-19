Contraste
SEÑOR DIRECTOR:
En contraste con el Presidente Boric, quien durante su mandato viajó de forma recurrente a Punta Arenas para votar, utilizando recursos públicos, el presidente electo José Antonio Kast estaría considerando vivir en La Moneda como una señal de austeridad.
Francisco Orrego Bauzá
