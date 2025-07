SEÑOR DIRECTOR:

A propósito de las declaraciones del director del SII, Javier Etcheberry, quien señaló que las contribuciones son un “buen caballo de batalla” en tiempos electorales porque “se dieron cuenta que hay mucha gente que tiene dificultades para pagar”, creo importante recordar que el tema de fondo va mucho más allá de la capacidad de pago de algunos.

No se trata de criticar un impuesto porque hay problemas para cumplir con su pago, sino porque el impuesto en sí es injusto. Es inaceptable que el Estado, que debe proteger el derecho de propiedad, sea la principal amenaza para que los chilenos puedan seguir viviendo bajo el techo para el que ahorraron, trabajaron y se esforzaron en comprar, por el hecho de que el Fisco cobra un impuesto sin relación al ingreso de las personas, del que no se sabe con claridad cómo establece su monto y por el cual, ante el no pago, remata la vivienda para obtener el dinero que injustamente se le debe a toda costa.

Rodrigo Meléndez Barrena

Coordinador Corporativo Instituto Res Publica