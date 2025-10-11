SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Cuando la Suseso hace su trabajo, se nota

Por 
Cartas al director

SEÑOR DIRECTOR:

Hace años, el abuso de licencias médicas ha afectado al sistema de salud chileno hasta convertirse en un fraude abierto. La Contraloría General de la República lo evidenció al denunciar que más de 26.000 trabajadores públicos viajaron al extranjero con licencias falsas. Ahora, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) ha tomado la posta y, por fin, está ejerciendo su rol. Felicitaciones a la actual superintendenta: demostró que con las atribuciones vigentes se podía haber enfrentado antes este problema.

El nuevo informe reveló que, de 2,8 millones de trabajadores del sector privado, más de 80.000 viajaron fuera del país estando con licencia médica; el 83% pertenece a Fonasa.

Se estima que el exceso de gasto por licencias médicas en 2024 alcanza entre US$ 500 y 800 millones. Este monto ha sido defraudado por cerca de 100.000 personas, sin recibir sanciones morales ni legales. A ello se suma una tasa de ausentismo laboral superior al 20%, con un impacto directo en la productividad nacional. Este fenómeno tiene causas profundas. En lo moral, se ha relativizado la responsabilidad individual y la sanción social: en muchas instituciones se conoce a quienes usan licencias falsas, sin consecuencias. En lo técnico, el subsidio por incapacidad laboral está mal diseñado, ya que premia licencias largas y otorga el 100% de la renta imponible. Además, la fiscalización es débil y descoordinada, con organismos permisivos.

Pese a ello, hay avances. Tras la denuncia de la Contraloría, la tasa de licencias bajó cerca de 20%, efecto que probablemente continuará gracias a un mayor control. Sin embargo, aún faltan reformas legales de fondo. Es necesario reducir la tasa de reemplazo al promedio de la OCDE (75–80%) y transformar el subsidio en un seguro financiado por trabajadores y empleadores, involucrando a estos últimos en la fiscalización. También debe crearse un sistema único de control de licencias médicas para Fonasa, Isapres e Incapacidad Laboral, con recursos, protocolos claros y una cultura de control gradual, considerando sus efectos económicos.

Hay momentos en que se abren oportunidades históricas. Este es uno: la ciudadanía está indignada y el país vive un ciclo electoral. Es el momento de acelerar las reformas legales que erradiquen este flagelo que amenaza la seguridad social y la fe pública.

Héctor Sánchez

Director ejecutivo Instituto de Salud Pública UNAB

Más sobre:Licencia médicasContraloríaSuseso

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Egipto confirma para este lunes cumbre de líderes internacionales para finalizar el acuerdo de Gaza

Impactante accidente aéreo en California: helicóptero se estrella en zona turística y deja cinco heridos

“Seguramente también se pueden detener otras guerras”: Zelenski insta a Trump a negociar la paz en Ucrania

El irreemplazable Ser Humano

Investigan hallazgo de osamentas humanas en propiedad de un adulto mayor desaparecido en Puerto Aysén

Asesinan en la cárcel a Ian Watkins, ex líder de Lostprophets y condenado por pedofilia

Lo más leído

1.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

2.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

4.
Fallece la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años

Fallece la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años

5.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Descartan probabilidad de tsunami para las costas de Chile tras sismo 5.2 próximo al Territorio Antártico Chileno

Descartan probabilidad de tsunami para las costas de Chile tras sismo 5.2 próximo al Territorio Antártico Chileno

A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20

Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

Investigan hallazgo de osamentas humanas en propiedad de un adulto mayor desaparecido en Puerto Aysén
Chile

Investigan hallazgo de osamentas humanas en propiedad de un adulto mayor desaparecido en Puerto Aysén

Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

“No creo que tengamos diferencia con ella”: Boric aborda declaraciones de Tohá respecto a “complejos de izquierda” en seguridad

El irreemplazable Ser Humano
Negocios

El irreemplazable Ser Humano

“Va a ser un insumo importante”: Boccardo valora informe de Codelco tras fatal accidente en El Teniente

CAF amplía línea de crédito a BancoEstado para impulsar pymes y proyectos verdes

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts
Tendencias

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

En vivo: México choca contra Argentina buscando el paso a las semifinales del Mundial Sub 20
El Deportivo

En vivo: México choca contra Argentina buscando el paso a las semifinales del Mundial Sub 20

Colombia da el golpe ante España en un partidazo y es el primer clasificado a semifinales del Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver Argentina vs. México en el Mundial Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Adiós a Diane Keaton, un talento único que se volvió un ícono del cine y la cultura popular
Cultura y entretención

Adiós a Diane Keaton, un talento único que se volvió un ícono del cine y la cultura popular

Fallece la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”

Egipto confirma para este lunes cumbre de líderes internacionales para finalizar el acuerdo de Gaza
Mundo

Egipto confirma para este lunes cumbre de líderes internacionales para finalizar el acuerdo de Gaza

Impactante accidente aéreo en California: helicóptero se estrella en zona turística y deja cinco heridos

“Seguramente también se pueden detener otras guerras”: Zelenski insta a Trump a negociar la paz en Ucrania

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen