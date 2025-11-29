BLACK SALE $990
    Cuidado digital: un giro generacional

    Por 
    Cartas al director
    Cuidado digital: un giro generacional

    SEÑOR DIRECTOR:

    Históricamente, los padres han tenido el rol de advertir a sus hijos sobre los peligros del mundo y sobre una realidad que no siempre es lo que parece. Sin embargo, los avances tecnológicos –muchas veces ajenos a las generaciones mayores– han facilitado la aparición de estafas, de audios que clonan voces y de noticias falsas cada vez más difíciles de detectar. En este contexto, parece necesario invertir la relación: hoy son los hijos quienes deben recordarles a nuestros mayores que en el mundo digital no todo es lo que parece.

    Álvaro Muñoz Ferrer

    Doctor en Filosofía

