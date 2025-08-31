SEÑOR DIRECTOR:

Hace pocos días fui suspendida como rectora del Instituto Nacional, debido a un sumario instruido por el alcalde de la I. Municipalidad de Santiago que busca esclarecer una brutal golpiza al interior del establecimiento, y que consterna a toda la comunidad institutana.

Como rectora todo mi esfuerzo y atribuciones han sido inmediatamente dispuestas a la aplicación de los reglamentos para investigar los hechos, sancionar a los agresores, proteger a la comunidad de más de 3.000 alumnos del Instituto Nacional y especialmente al estudiante agredido. Muestra de ello fue su resguardo en Inspectoría General, el cambio de todo su curso a otra sala, activación de enfermería y constatación de lesiones, notificación a padres y derivación a Carabineros, suspensión de los agresores, acompañamiento socioemocional, consejo extraordinario de profesores y una larga lista de acciones concretas, a pesar de las cuales, lamentablemente corroboro que la noticia se transforma en titulares tipo: “el alcalde suspende a la rectora por hechos de violencia”.

Este giro inexplicable, deja de manifiesto que como autoridades estamos fallando en la cooperación con que debemos trabajar por el bien superior de niñas, niños y adolescentes. Además, se invisibiliza y controvierte injustamente la labor cotidiana que directivos, docentes y paradocentes realizamos, a veces exponiendo nuestra propia integridad, con tal de erradicar la violencia de nuestras aulas.

Preocupada aguardo a que las instituciones funcionen y que las autoridades que dedicamos nuestro servicio a la educación pública, en lugar de suspensiones, tengamos más citaciones a trabajar, más respaldo en el ejercicio de nuestro cargo y así colaborar en pro de la seguridad y la erradicación de la violencia en nuestros colegios.

Carolina Vega Thollander