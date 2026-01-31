SEÑOR DIRECTOR:

Los datos de la Admisión 2026 revelan una brecha que Chile no puede seguir normalizando: los estudiantes de colegios municipales, subvencionados y SLEP enfrentan casi el doble de riesgo de no ser seleccionados respecto de los particulares pagados. No es un problema de mérito, sino de desigualdad estructural.

Las universidades con vocación pública y regional debemos asumir un rol activo: acompañar, nivelar y abrir oportunidades reales. Pero el país también debe fortalecer la educación escolar. El talento está distribuido; las oportunidades aún no.

Rafael Rosell Aiquel

Rector, Universidad del Alba