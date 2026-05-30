Desinformación y encíclica

El papa León XIV en la misa en la Basílica de la Inmaculada Concepción de Mongomo. Foto: Vatican Media / Zuma Press / Europa Press / Contacto.

SEÑOR DIRECTOR:

La reciente encíclica Magnifica Humanitas de León XIV no es solo un documento eclesial, sino un tratado de ecología mediática que interpela el núcleo de nuestra sociedad. Sitúa la custodia de la dignidad humana —cualidad innata e innegociable que convierte a cada persona en acreedora de respeto universal— en el centro del desarrollo tecnológico.

El Papa desmonta el mito de la neutralidad tecnológica: la inteligencia artificial no es un ente aséptico, sino un sistema que refleja jerarquías y sesgos de sus creadores, amplificando tanto capacidades como desigualdades. En este marco, la desinformación se configura como una arquitectura de la visibilidad donde los algoritmos privilegian el conflicto, moldeando una opinión pública proclive al conformismo y debilitando el pensamiento crítico. Así, se convierte en herramienta de control que erosiona la confianza ciudadana y la vida democrática.

Frente al avance del “simulacro digital”, la defensa de la verdad emerge como baluarte de la libertad. No es solo una exigencia intelectual, sino una ética del cuidado que proteja a los más vulnerables y evite que la técnica derive en deshumanización. La IA representa, en última instancia, una prueba moral: integrar la innovación en una cultura que resguarde el bien común y fomente la fraternidad.

Leer Magnifica Humanitas es hoy un acto de resistencia humanista; una invitación a redescubrir lo que nos hace únicos y a elevar la mirada más allá del código, en una lectura que nos engrandece y devuelve esperanza en nuestra humanidad.

María José Labrador Blanes

Directora Centro de Estudios de Comunicación Aplicada CECA

Facultad de Comunicaciones UDD