¿Desregulación como motor del crecimiento?

EÑOR DIRECTOR:

El nuevo ministro de Hacienda ya anunció 40 medidas económicas orientadas a aplicar reformas rápidas durante el primer año: facilitación regulatoria, rebaja tributaria y ajuste fiscal. El eje central es la desregulación como vía para salir de la supuesta “emergencia” y retomar el crecimiento.

Se ha repetido que el gobierno de Boric exhibe uno de los crecimientos del PIB más bajos desde la postdictadura. Sin embargo, dos elementos suelen omitirse. Primero, Chile es una economía pequeña y abierta, donde cerca de la mitad de las exportaciones dependen del cobre, por lo que el desempeño económico está fuertemente condicionado por factores externos. No es casual, entonces, que desde el año 2000 el crecimiento chileno haya seguido una trayectoria similar al promedio de la región. ¿Tiene sentido juzgar una administración ignorando ese contexto?

Segundo, el crecimiento no es un fin en sí mismo. La manera en que se planifica y se impulsa, en este caso, a través de la desregulación, configura un patrón de desarrollo que moldea la estructura interna de la economía: la distribución del ingreso, el tipo de empleo disponible y los niveles salariales. Apostar nuevamente por la desregulación como motor central del crecimiento reproduce justamente el enfoque que durante décadas ha sido cuestionado por sus resultados socioeconómicos: pensiones insuficientes, empleos precarios y altos niveles de endeudamiento de los hogares. Retroceder en los avances de protección social, donde el Estado ha cumplido un rol decisivo en los últimos años, implica un costo potencial que podría recaer sobre amplios sectores de la población.

El debate de fondo no debería limitarse a cuánto crece la economía, sino a qué tipo de crecimiento se impulsa y qué modelo de desarrollo se consolida en el largo plazo.

Ignacio Silva Neira

Director ejecutivo del Observatorio de Políticas Económicas