Devolución pendiente

SEÑOR DIRECTOR:

Recientemente el Presidente Boric anunció que las empresas eléctricas deberán devolver los cobros indebidos realizados. Esto me generó un mar de dudas, entre ellas: ¿cómo se materializará esa devolución y en qué plazos? La experiencia con otros casos, donde el reembolso fue simbólico y tardío, ¿pasará tra vez?

Mientras las empresas podrían restituir lo cobrado en cómodas cuotas o como estimen conveniente, los consumidores nunca tenemos esa opción cuando debemos pagar nuestras cuentas. La equidad no solo debe exigirse en el discurso, sino también en la forma en que se corrigen los errores. ¿Por qué el trato es distinto cuando se trata del lado empresarial y no del ciudadano?

Jesús Henríquez H.