Dichos de ex fiscal regional

SEÑOR DIRECTOR:

Quienes suscribimos esta carta fuimos la cara visible de la defensa de don Juan Miguel Fuente-Alba y hemos leído estupefactos las palabras del ahora ex fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, que calificó de injusta la sentencia absolutoria dictada en un juicio que se siguió en contra del señor Fuente-Alba y su cónyuge.

Las palabras revelan la profunda ignorancia del caso de parte de quien las emitió. Pero, además, desde un órgano que debe someter sus casos a la decisión de los tribunales, resulta inaceptable, ya que pretende alzarse por sobre los órganos jurisdiccionales a los que la Constitución y las leyes han entregado la exclusividad de dictar justicia, un tribunal oral en lo penal y la Excma. Corte Suprema, que se pronunciaron por la absolución.

Los dichos del ex fiscal revelan que, ni aún en sus peores momentos, el Ministerio Público es capaz de aprender de sus errores.

Estamos orgullosos de haber contribuido a que se hiciera justicia a dos ciudadanos inocentes que fueron sometidos a una despiadada persecución y que estuvieron dispuestos a entregar la decisión sobre aquello que se les acusaba a los tribunales, que es lo que corresponde, no obstante el irracional abuso mediático que ahora, al parecer, se pretende prolongar, más allá de la sentencia judicial dictada con apego a la ley.

El Ministerio Público debió aprender que llevó adelante un caso sin fundamento, el que se pretende hacer revivir a través de declaraciones infundadas y después de haber fracasado ante los tribunales.

Rosita Díaz Bernardo

Rodrigo Andrés González Soto

Miguel Ángel Chaves Pérez

Abogados