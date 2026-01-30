SEÑOR DIRECTOR:

La discusión sobre sala cuna universal quedó entrampada justo antes del receso legislativo. El Ejecutivo acusó “maniobras dilatorias” por la falta de sesión en la Comisión de Educación del Senado, mientras la UDI lo niega y responsabiliza al gobierno. Pero, más allá del cruce, el resultado es el mismo: se posterga una política pública clave para miles de familias.

Y esto no es un detalle: empujar el debate para marzo supone, en los hechos, correr el riesgo de que el proyecto se enfríe, se relativice o quede a merced del calendario político ante un eventual cambio de gobierno. Las familias no pueden depender del calendario electoral ni del cálculo del momento.

La sala cuna universal no es “buenismo”. Es una medida concreta para ampliar la participación laboral femenina, proteger la maternidad, reducir brechas y mejorar la productividad.

La familia se defiende siempre, no solo cuando conviene.

Francisca Besnier Cerda

Abogada