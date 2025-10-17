SEÑOR DIRECTOR:

El Programa Educación Superior Regional (ESR) se creó para apoyar y ampliar las actividades de extensión y vinculación que no disponían de recursos. Se inició con las universidades regionales agrupadas en AUR y luego, agregó CFT Estatales, todas instituciones con rectorías fuera de la RM.

Gracias a los recursos aportados -$12.440 millones en 2025-, y al compromiso de las comunidades universitarias, se han impulsado iniciativas en educación, salud, economía campesina, proyectos con jóvenes, adolescentes y actividades de promoción del arte y cultura.

Por ello, con sorpresa vimos la publicación de la Dipres “Informe de Evaluación de 20 Programas Públicos”, donde se incluye este programa, calificándolo de mal desempeño y con ello, no se le asignó financiamiento en el Proyecto de Presupuesto 2026.

La evaluación de Dipres pone énfasis en los CFT, más que en las universidades e indica que las debilidades del programa estarían centradas en la gestión de la Subsecretaría de ES -ausencia de definición del problema a resolver y de conceptos, falta de objetivos, indicadores, evaluaciones regulares y acciones correctivas- más que en las instituciones receptoras de recursos, haciendo escasa referencia a las universidades y la validez de las actividades que realizan con sus comunidades.

Las universidades de AUR sostenemos que se mantenga la continuidad del programa, superando falencias en los mecanismos de administración y evaluación, evitando la injusticia de negar el financiamiento a actividades de gran impacto social, productivo, cultural y ambiental carentes de otras instancias de promoción.

Se da la paradoja que las actividades apoyadas por el programa ESR son valoradas por las comunidades locales, reflejo de ello, son los estudios de opinión donde nuestras universidades reciben la más alta valoración.

Claudio Rojas M. Rector U. Católica del Maule

Luperfina Rojas E. Rectora U. de La Serena

Marcela Momberg A. Rectora U. Católica de Temuco

Pdte.titular, Pdta.Alterna y Vicepdta AUR