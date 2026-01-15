El costo de la ideología

SEÑOR DIRECTOR:

La economía no es solo una hoja de cálculo; es el estudio de decisiones bajo escasez. Hoy, Chile enfrenta una encrucijada donde la política parece haber olvidado el principio rector de nuestra disciplina: el análisis costo-beneficio.

Lo vemos en el panorama internacional. El colapso en Venezuela no es un accidente, sino el resultado de ignorar sistemáticamente los costos de eficiencia en favor de una retórica de control. Cuando un sistema se empeña en que para que uno gane, otro debe perder, termina en un juego de suma cero donde, finalmente, todos pierden. La riqueza no se redistribuye, se destruye.

Este espejo debe alertarnos ante las críticas anticipadas al próximo gobierno. La tentación de caer en el obstruccionismo o en promesas populistas sin sustento técnico es alta. Gobernar es ponderar. Cada política pública genera ganadores y perdedores; lo ético y técnicamente responsable es buscar que el beneficio social neto sea positivo. Es decir, transitar hacia un juego de suma positiva.

El peligro actual es la consolidación de una mentalidad de trinchera. Si seguimos pensando que el progreso de un sector es necesariamente el perjuicio de otro, paralizaremos la inversión y la innovación. La verdadera política económica no busca la utopía de la ausencia de costos, sino la maximización de beneficios compartidos que permitan compensar a los afectados y potenciar el crecimiento.

Chile no puede permitirse el lujo de la parálisis ideológica. O entendemos que el bienestar es un proyecto colectivo de suma positiva, o seguiremos administrando una decadencia compartida.

Carlos Smith

Docente investigador CIES-UDD