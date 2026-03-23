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    Cartas al Director

    El costo de la permisología

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    Es fundamental para la reactivación económica disminuir la burocracia del aparato estatal. Hoy, diversos proyectos de inversión se ven frustrados por una permisología excesivamente lenta y engorrosa, factores que además desincentivan la formalización de muchos emprendimientos.

    La administración del Presidente Kast deberá lidiar con esta barrera que ha limitado nuestro desarrollo en la última década. Agilizar procesos, eliminar redundancias y facilitar la obtención de permisos será crítico, no solo por ser una promesa de campaña, sino por su urgencia país.

    Actualmente, el sistema obliga a menudo a contar con las instalaciones terminadas antes de obtener las autorizaciones finales. Esto genera un lucro cesante inaceptable y frena la creación de empleos. La reactivación no puede seguir esperando por un timbre que nunca llega y que desmotiva a creer en Chile.

    Renato Giugliano Smimmo Álvarez

    Abogado, presidente Fundación Pro Chile

    Más sobre:Reactivación económicaInversiónAutorizaciones

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