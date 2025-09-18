SUSCRÍBETE
Cartas al Director

El Día de Todas Las Glorias del Ejército

Por 
Cartas al director
El Día de Todas Las Glorias del Ejército

SEÑOR DIRECTOR:

Cada 19 de septiembre se celebra a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional el día de “Todas las Glorias del Ejército”, lo que incluye la realización de una Gran Parada Militar, a la cual asisten muchísimas personas, en especial familias, que disfrutan de un alegre día, tanto en la capital como en regiones.

Si bien en lo formal fue el Presidente Ramón Barros Luco quien dispuso, en 1915, dicha fecha para la mencionada celebración, ya se efectuaban festividades relacionadas a la Independencia Nacional con la participación del Ejército, durante el gobierno de Bernardo O´Higgins.

En la ocasión se recuerda no solo al Ejército de Chile, en su condición de institución armada que existe para la defensa de la Patria, ya que su compromiso abarca aún más allá, como lo ha demostrado en diversas ocasiones, como las situaciones de catástrofe, solo por mencionar un aspecto.

La evidente cercanía que ha demostrado la ciudadanía con el Ejército a lo largo del tiempo se fortalece y acrecienta aún más en las paradas militares, donde muchos de los que las observan ya formaron en sus filas, mientras que niños o adolescentes lo podrían hacer en el futuro.

Ello, por cuanto, tan especial institución ha estado integrada a lo largo de los tiempos por ciudadanos comunes, en especial en momentos de peligro, incluyendo en sus filas desde hace varias décadas a las mujeres.

El pueblo en armas, movilizado para proteger a la Patria, ha llevado a cabo gestas militares que posibilitaron no solo la victoria, sino además la paz, como Yungay por citar un ejemplo.

Hoy como ayer y como lo será mañana, la ciudadanía continuará manteniendo la cercanía con el Ejército, ya que son consustanciales uno al otro.

Antonio Yakcich Furche

Director del Museo Histórico y Militar de Chile

